بلينكن: كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية سابعة

جدة - نرمين السيد - وجاءت تصريحات بلينكن، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، المنعقد فى نيويورك.

وكان مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان، حذر فى يونيو الماضى، كوريا الشمالية من إجراء أى تجارب نووية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة سترد بشكل حاسم.

وقال سوليفان: "نراقب عن كثب احتمال إجراء تجربة نووية. وسنرد عليها بشكل حاسم".

وحاولت الولايات المتحدة تشديد العقوبات على كوريا الشمالية عن طريق استصدار قرار من مجلس الأمن الدولى، لكن روسيا والصين حالتا دون تمرير مشروع القرار.

وأجرت كوريا الشمالية فى الفترة الماضية تجارب صاروخية عدة شملت إطلاق أكبر صواريخها الباليستية العابرة للقارات.

وسبق وأطلقت كوريا الشمالية فى 5 يونيو ثمانية صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان.