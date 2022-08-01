تحضيرات خاصة للقمة العربية 31 فى الجزائر (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتأجلت القمة ثلاث مرات متتالية (2020 و2021 ومارس 2022)، ومن المقرر أن تكون قمة مختلفة فى جدول أعمالها ومخرجاتها. وأطلقت الجزائر موقعا إلكترونيا خاصا بالقمة ضمن التحول الرقمى، وستكون قمة الجزائر الأولى بعد كورونا وأول قمة «بدون أوراق»، وتأتى بالتزامن مع احتفال الجزائر بالذكرى الـ 68 لحرب التحرير.

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