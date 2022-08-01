24 قتيلا على الأقل جراء الفيضانات شرقى أوغندا

جدة - نرمين السيد - وأكد مكتب رئيس الوزراء فى بيان له فى وقت متأخر أمس الأحد أن "الفيضانات فى أجزاء من بوجيسو ومبالى وكابشوروا قتلت فى البداية 10 أشخاص يوم الأحد. لكن عدد القتلى ارتفع بشكل أكبر يوم الاثنين"، بحسب "رويترز".

ومن جانبها قالت المتحدثة باسم الصليب الأحمر الأوغندى إيرين ناكاسيتا للصحفيين إن "رجال الإنقاذ انتشلوا حتى الآن 21 جثة من مبالى وثلاث أخرى من كابشوروا".

وأضافت أن "شاحنة تحمل مواد إغاثة كانت فى طريقها لرعاية النازحين فى المناطق المتضررة".