بلينكن يدعو روسيا للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالحد من الأسلحة النووية

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن بلينكن اتهم موسكو - خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) فى الأمم المتحدة - بـ"قعقعة السيوف النووية الخطيرة" كجزء من حربها فى أوكرانيا، محذراً من التأثير السلبى للحرب. وشدد وزير الخارجية الأمريكى - فى تصريحاته - على ضرورة تجنب الحرب النووية وسباق التسلح.. وقال "روسيا شنت هجوما واسع النطاق لأوكرانيا، وانخرطت فى صخب نووى متهور وخطير". وبشأن الأزمة الروسية - الأوكرانية، أوضح بلينكن قائلا "الحرب الروسية تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والنظام الدولى القائم على القواعد ومذكرة بودابست".

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