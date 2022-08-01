الأمين الجديد لـ أوبك يتعهد بالعمل على ضمان استقرار وتوازن سوق النفط

جدة - نرمين السيد - وأعرب الغيص - فى تصريحات لتلفزيون دولة الكويت مساء اليوم الاثنين بمناسبة تسلمه منصبه رسميا - عن خالص شكره وتقديره لقيادة وشعب الكويت على الدعم الكبير الذى تلقاه من أجل اعتلاء هذا المنصب الرفيع فى المنظمة.. معبرا عن عزمه الراسخ على بذل كل ما فى وسعه لمواصلة المسيرة الرائدة للمنظمة فى المجال النفطى العالمى والممتدة منذ فترة الستينيات من القرن الماضى ولغاية اليوم.

وحرص على التذكير بالدور الفعال والمتميز الذى لعبته الكويت فى مؤتمر القاهرة عام 1959 أى قبيل تأسيس المنظمة والذى شاركت فيه أيضا كل من المملكة العربية السعودية والعراق وإيران وفنزويلا، حيث شكل هذا المؤتمر أساسا حاسما فى تأسيس (أوبك) عام 1960.

وأكد الغيص أنه يتطلع بكل ثبات لمواصلة مسيرة الإنجازات والنجاحات التى حققتها (أوبك) عبر العمل الجاد والبناء ليس فقط مع الدول الأعضاء فيها وإنما مع شركائها من الدول غير الأعضاء فى المنظمة أيضا والذين ينسقون أعمالهم الإنتاجية والتسويقية طبقا لإعلان التعاون الذى يربطهم ضمن تحالف (أوبك بلاس) الذى أثبت حتى الآن جدارته فى إدارة الشأن النفطى العالمى وبشكل متميز.

وأشار إلى أن قيم المنظمة التى تعتبر عربون النجاح فى هذا المضمار تعتمد أساسا على ثقة المنتجين والمستهلكين وجميع الأطراف المعنية باستقرار السوق النفطى العالمى وتوازنه إضافة إلى ترسيخ أسلوب الحوار المشترك.

وقال إن العالم يواجه حاليا عددا من التحديات الصعبة المستجدة ومنها جائحة (كورونا) التى أحدثت حالة من عدم اليقين على نطاق الاقتصاد العالمى، إضافة إلى تحديات أخرى فرضتها التطورات الجيو-سياسية ما زاد من حالة الإرباك والتقلبات فى العديد من السلع وفى طليعتها النفط إلى جانب السياسات الاستثمارية التى فرضتها الظروف الحالية خاصة ما يتعلق منها بالاستثمار فى التحول الطاقى.

وأوضح الأمين العام لمنظمة "أوبك" قائلا "إن هذه التحديات تجعلنى اليوم مصمما على بذل قصارى الجهود لتحقيق أهداف منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) الرامية إلى استقرار وتوازن سوق النفط العالمية".

يذكر أن (أوبك) أعلنت فى 3 يناير الماضى عن اختيار مرشح دولة الكويت هيثم الغيص بالإجماع أمينا عاما جديدا للمنظمة خلفا للنيجيرى محمد باركيندو وقد تسلم مهام منصبه رسميا اليوم ولمدة ثلاث سنوات.