النمسا: نواصل زيادة مخزونات الغاز ومكافحة الغلاء بالمساعدات الاجتماعية

جدة - نرمين السيد - أكد المستشار النمساوى، كارل نيهمر، أن بلاده نجحت فى تأمين إمدادات الطاقة من خلال زيادة سعة تخزين الغاز؛ إذ وفرت قدرًا كبيرًا من سعة خطوط الأنابيب، وذلك فى إطار سعى البلاد لوقف الاعتماد على الغاز الروسى، بجانب التخطيط لمواجهة الغلاء بتوزيع المساعدات الاجتماعية.





جاء ذلك عقب اجتماع لجنة الأزمات الحكومية، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار النمساوى، ونائبه فيرنر كوجلر، وماجنوس برونر وزير المالية، ومارتن كوشر وزير الاقتصاد، وليانور جويسلر وزيرة الطاقة، وحكام الولايات وعدد من الخبراء ومنظمات المجتمع المدنى. وذكر نيهمر أن التحدى الأكبر للحكومة هى الزيادة فى الأسعار، وهى موضع شكوى جميع المواطنين، لافتًا إلى أن اجتماع الحكومة ناقش حزمة المساعدات التى سيبدأ صرفها الشهر الجارى. ونوه المستشار بأن كبح جماح أسعار الكهرباء يعد أيضًا مشكلة رئيسية فى المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى استمرار التنسيق بين وزراء المالية والاقتصاد والطاقة لوضع نموذج للحد من تضخم أسعار الكهرباء بحلول نهاية أغسطس الجارى بما يخفف الأعباء على المستهلكين.

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