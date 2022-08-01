إيطاليا ترحب بمغادرة أول سفينة محملة بالحبوب لميناء أوديسا

جدة - نرمين السيد - وأكدت وزارة الخارجية الإيطالية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أكى، ضرورة ضمان استمرار هذه الصادرات دون انقطاع وبما يتماشى مع الالتزامات بالتخفيف من أزمة الغذاء العالمية.

وتتجه السفينة إلى ميناء طرابلس فى لبنان محمّلة بـ 26،527 طن من الذرة، وهى الأولى التى تغادر بموجب مبادرة البحر الأسود للحبوب الموقعة فى إسطنبول فى 22 يوليو الماضى.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قد أعرب فى وقت سابق اليوم الاثنين، عن ترحيبه بإبحار أول سفينة تجارية من ميناء أوكرانى منذ 26 فبراير الماضى، وقال إنها محملة بسلعتين "الذرة والأمل".