اليابان تدعو إلى تحقيق المزيد من الشفافية بشأن الأسلحة النووية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمة ألقاها رئيس وزراء اليابان خلال مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية نقلتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الاثنين.

وقال كيشيدا إنه أتى إلى هذا المؤتمر مدفوعًا بشعور قوى بالحاجة الملحة، مضيفًا أن التهديد الروسى باستخدام سلاح نووى ساهم فى حدوث قلق على المستوى العالمى بأن كارثة أخرى جراء استخدام سلاح نووى صارت احتمالية حقيقية.

واعترف كيشيدا بأن الطريق نحو عالم خالٍ من الأسلحة النووية صار أصعب، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الواقعية نحو تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية خطوة بخطوة مهما كانت صعوبة هذا الأمر.

وشدد على أهمية معاهدة حظر انتشار السلاح النووى، منوهًا بأن الحفاظ على نظام حظر انتشار السلاح النووى يعد فى مصلحة المجتمع الدولى بأسره.. كاشفا النقاب عن "خطة عمل هيروشيما" التى تستند إلى 5 إجراءات، وذلك مع بذل الجهود بشكل متزامن لخفض المخاطر النووية.

وتدعو "خطة عمل هيروشيما" أولاً إلى اعتراف مشترك بشأن أهمية مواصلة عدم استخدام الأسلحة النووية، إذ نوه رئيس الوزراء اليابانى بضرورة عدم التسامح مع استخدام الأسلحة النووية، أو التهديد باستخدامها، وضمان أن تكون ناجازاكى آخر مكان يعانى من القصف الذرى.

وتشمل الخطة، ثانيًا، تحسين الشفافية باعتبارها أحد أسس تدابير نزع السلاح النووى، وفى هذا الصدد، دعا كيشيدا كل الدول الحائزة لسلاح نووى إلى تعزيز الشفافية بشأن ترسانتها النووية، وخصوصًا الإفصاح عن المعلومات بشأن وضع إنتاج المواد الانشطارية، وأكد رئيس الوزراء اليابانى أهمية تلك الخطوة فى اكتساب الزخم من أجل بدء المفاوضات بشأن معاهدة وقف إنتاج المواد الانشطارية.

وتطرق إلى الإجراء الثالث الذى يتعلق بالحفاظ على الاتجاه التنازلى لقانون وقف الأسلحة النووية العالمى، موضحًا أنه على الرغم من أن هناك انخفاضًا بصورة كبيرة منذ ذروة تلك الحرب الباردة إلا أنه لا يزال هناك 10 آلاف سلاح نووى فى العالم، والحفاظ على هذا الاتجاه التنازلى هو أمر مهم للغاية من أجل أن نصبح أقرب من تحقيق عالم بدون أسلحة نووية.

وأشار إلى أنه من أجل تحقيق الهدف المشار إليه آنفًا، فهو يدعو جميع الدول التى تمتلك أسلحة نووية إلى المشاركة فى الأمر على نحو مسئول، منوهًا إلى أن اليابان تدعم الحوار الجارى بين الولايات المتحدة وروسيا من أجل المزيد من الخفض وتشجيع واشنطن وبكين على المشاركة من خلال حوار ثنائى بشأن الحد من الأسلحة النووية ونزع السلاح.

وتابع: "أكرر دعوتى إلى البدء الفورى للمفاوضات بشأن معاهدة وقف إنتاج المواد الانشطارية".

وبالنسبة للإجراء الرابع، أوضح كيشيدا أن الأمر يتعلق بتأمين عدم الانتشار النووى ودعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية على هذا الأساس.

وأضاف أنه ينبغى أن تسير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية جنبًا إلى جنب مع الأمان النووى، ويجب ألا يتم التسامح مع الهجوم الأخير على المرفق النووى فى أوكرانيا، متعهدًا بأن اليابان ستواصل إعادة بناء المناطق المتضررة، والتعامل مع تحديات المنطقة المرتبطة بوقف تشغيل المحطة النووية.

وبالنسبة للإجراء الخامس ضمن "خطة عمل هيروشيما"، أكدت اليابان دعمها للفهم الدقيق بشأن حقائق استخدام الأسلحة النووية من خلال تشجيع القادة الدوليين على زيارة مدينتى هيروشيما وناجازاكى اليابانيتين، معربًا عن ترحيبه بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى هيروشيما فى السادس من شهر أغسطس الجارى.

كما أعلن كيشيدا أن اليابان ستساهم بمبلغ قدره 10 ملايين دولار إلى الأمم المتحدة؛ بهدف إنشاء صندوق بقيادة شبابية لإنشاء عالم بدون أسلحة نووية من خلال دمج الشباب، الذين يمثلون القيادة المستقبلية فى اليابان، وتزويدهم بالفرصة لتعلم حقائق استخدام الأسلحة النووية؛ ما سيؤدى إلى إنشاء شبكة عالمية بين الشباب من أجل القضاء على الأسلحة النووية.

وبهدف بناء زخم عالمى لتحقيق عالم بدون أسلحة نووى، كشف رئيس وزراء اليابان أنه تقرر عقد الاجتماع الأول للمجموعة الدولية الجديدة للشخصيات البارزة فى 22 من شهر نوفمبر المقبل فى مدينة هيروشيما اليابانية، الذى سيشارك فيه زعماء العالم السابقين والحاليين، كما أنه خلال عام 2023 ستستضيف بلاده قمة مجموعة الدول الصناعية السبع فى نفس المدينة اليابانية.