روسيا تدرج 39 بريطانياً إلى قائمة عقوباتها
أعلنت روسيا، اليوم، إدراج 39 بريطانيا، بينهم رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون، على قائمة عقوباتها.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أنه "نظرا لمواصلة تطبيق بريطانيا لآلية العقوبات ضد ممثلي الدوائر العامة والسياسية في روسيا، والاقتصاديين المحليين ووسائل الإعلام، فقد تقرر إدراج عدد من السياسيين والصحفيين ورجال الأعمال البريطانيين، الذين يساهمون في نهج لندن العدائي الهادف إلى عزلة بلدنا دوليا إلى قائمة حظر الدخول الروسية".
وأشار البيان إلى إدراج 39 شخصا، من بينهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، ديفيد كاميرون، والمتحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية هيلين باور إيستون، فضلا عن العديد من الصحفيين.
وأكد البيان أن روسيا ستواصل العمل على توسيع قائمة المواطنين البريطانيين الخاضعين للحظر الروسي، طالما واصلت لندن تدوير عجلة العقوبات.
وفرض الغرب عقوبات على روسيا، بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، في المقابل، ردت روسيا بإجراءات مشابهة.
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