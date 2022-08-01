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عمر شويل - جدة الحصول علي مساعدة مالية من الديوان الملكي الهاشمي من الملك عبد الله الثاني ابن الحسين, يقدم الديوان الملكي الهاشمي عدد من المساعدات الخاصة لكل المواطنين الأردنيين وفقاً لشروط وأحكام محددة, حيث صرح الديوان الملكي الهاشمي بأنه إذا كان هناك أشخاص أردنيين يريدون الحصول علي مساعدات مالية من الملك عبد الله الثاني ابن الحسين فيمكنه إرسال خطاب للحصول علي المساعدات المالية من الديوان الملكي الهاشمي, ويستهدف الديوان الملكي الهاشمي تقديم الدعم المالي للأسر والأشخاص أصحاب الدخل المحدود والمتوسط والفقير, وتتيح التقدم بطلب إليها من خلال مراسلة الديوان الملكي الهاشمي.

من يستطيع تقديم طلب للحصول على المساعدة المالية من الديوان الملكي الهاشمي

وضح الديوان الملكي الهاشمي نقلاً عن الملك عبد الله الثاني ابن الحسين أن هذه المساعدات تختص بالمواطنين الأردنيين فقط, لأنها تستهدف رفع المستوي المعيشي لدي المواطنين الأردنيين, لذا إذا كنت شخص اردني يمكنك أن تتقدم للحصول علي مساعدات مالية من الديوان الملكي الهاشمي.

كيفية كتابة طلب للحصول على المساعدة المالية من الديوان الملكي الهاشمي

لابد عند كتابة خطاب طلب الحصول على المساعدات المالية من الديوان الملكي الهاشمي أن تراعي عدد من الأمور أثناء كتابة الطلب, ويتم كتابة الطلب كما يلي.

إلي الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك الأردن

تحيه طيبه وبعد

أتقدم لكم بطلب للحصول علي مساعدة مالية من الديوان الملكي الهاشمي وذلك لأني احتاج إلي هذه المساعدة نظراً لأني أمر بظروف ( وتقوم بذكر الظروف التي تستوجب الحصول علي مساعدة من الديوان الملكي الهاشمي).

ارجوا التكرم والموافقة علي قبول طلبي للحصول علي المساعدة المالية.

الاسم /

رقم الهاتف/

البريد الإلكتروني/

العنوان /

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

فسوف يتم الرد علي الطلب المقدم منك إلي الديوان الملكي الهاشمي وذلك بعد الاطلاع علي أحقيتك للحصول علي المساعدة أم لا, وسوف يتم التواصل معك عبر وسائل التواصل التي قمت بذكرها خلال طلبك للمساعدة من الملك بعد الله الثاني ملك الأردن ورئيس الديوان الملكي الهاشمي.

عنوان إرسال طلب الحصول علي المساعدة المالية من الديوان الملكي الهاشمي الأردني

وضح الديوان الملكي الهاشمي بأنه عند التقدم بطلب للحصول علي مساعدة مالية من خلاله لابد أن يقوم الراسل بإرسال الطلب علي العنوان الآتي.

الديوان الملكي الهاشمي – رغدان، الهاشمي الجنوبي – عمان، الأردن.

حيث انه بمجرد أن تقوم بإرسال طلب المساعدة فان القائمين علي أمور الديوان الملكي الهاشمي يقوموا بمراجعة الطلب الذي قمت بتقدمه ومعرفة مدي أحقيتك بالحصول علي المساعدة التي ترغب بها, وإذا كنت تستحق للمساعدة فان الديوان الملكي سوف يقوم بالتواصل معك من خلال وسائل التواصل التي سبق وذكرتها في طلب المساعدة.

شروط التقديم علي مساعدة تغطية نفقات علاج من الديوان الملكي

وضع الديوان الملكي الهاشمي مجموعة من الشروط والأحكام التي يجب أن تكون في كل من يتقدم للحصول علي هذه المساعدات, وتم وضع هذه الشروط ليتم قياس بها كل الأشخاص المرضي الذين يتقدمون للحصول علي منحة العلاج المجاني علي نفقة الدولة, فإذا كان المرض الذي يتقدم به يستدعي أن يحصل علي مساعدة العلاج علي نفقة الدولة, وهذه الشروط التي يتم العمل بها هي.

يجب أن لا يكون المريض منتفع بالتامين الصحي, أي لا يكون مسجل ضمن مساعدات التامين الصحي.

يتم إحضار المريض أو احد اقرباه من الدرجة الأولي.

الرعاية الصحية بالمملكة الأردنية العربية الهاشمية

تقوم الحكومة الأردنية بمتابعة عدد من المشاريع التنموية الخاص بمجال الصحة بالمملكة الهاشمية, وذلك لعدة أهداف عديدة والتي تكون منها.

توفير افضل خدمة صحية للمواطنين داخل الدولة.

إنشاء عدد من اكثر من المستشفيات الحكومية المتميزة, أو القيام بتوسيع المستشفيات الحالية بصورة اكبر لاستقبال عدد اكثر.

إنشاء عدد من المراكز الصحية التي تكون مجهزة بجميع الأشياء التي تحتاجها المراكز لتقديم افضل خدمة طبيه لها, حيث يتم تزويد هذه المراكز بأحدث الأدوات والمعدات الطبية, وكذلك تزويده بسيارات إسعاف مجهزة علي اعلي مستوي حتي يتم الاستجابة إلي الإغاثات في أي وقت, هذا بالإضافة إلي توسيع المراكز الصحية القديمة.

الأوراق المطلوبة للحصول علي مساعدات الديوان الملكي الهاشمي

حدد الديوان الملكي الهاشمي بعض الأوراق لكي يتمكن أي مواطن اردني من الحصول علي المساعدات المالية, وهذه الأوراق هي بمثابة إثبات أن الشخص الذي تقدم للحصول علي المساعدة من الديوان الملكي الهاشمي هو يحتاج للمساعدة بالفعل, وانه يعاني من ظروف معيشية صعبة أو ظروف صحية لا يقدر العمل بسببها أو غير ذلك, وعند التقدم إلي الديوان الهاشمي بطلب للحصول علي المساعدة لابد أن تتوافر جميع الأوراق والمستندات التالية.

إحضار بطاقة الأحوال المدنية.

إحضار دفتر العائلة الأصلي.

إحضار كل ما يثبت الأوضاع الاقتصادية والصحية والاجتماعي وغيرها من أوراق.

إحضار رب الأسرة للتقدم.

مواعيد عمل الديوان الملكي الهاشمي

يعمل الديوان الملكي الهاشمي من الساعة الثامن والنصف صباحاً إلي الساعة الثالثة والنصف مساءً ما عدا يومي الجمعة والسبت والأعياد والعطل الرسمية, حيث يمكن لكل الأشخاص الأردنيين ان يقوموا بالتقدم بطلبات المساعدة التي يريدونهم أو الحصول علي إجابات علي بعض أسألتهم وذلك خلال هذه المواعيد الرسمية التي يتم فيها ممارسة العمل داخل الديوان الملكي الهاشمي.

الملك عبد الله الثاني ودوره مع الشباب الأردني

يسعى دائماً الملك عبد الله الثاني علي دعم الشباب في المملكة الهاشمية وذلك بالتعاون مع الجهات المسؤولة عن ذلك في جميع محافظات المملكة الهاشمية.

تم إنشاء مراكز للشباب والشابات في مختلف المحافظات وتجهيزها علي اكمل وجه لتناسب جميع احتياجات هؤلاء الشباب والشبابات.

القيام بإنشاء مراكز خاصة بالمعرفة علي أن يتم تزويدها بأحدث الأجهزة الخاصة بالحاسب الآلي وأجهزة الإنترنت.

القيان بإنشاء منتديات ثقافية وتوعية خاصة بالشباب للنهوض بالفكر, وهو ما يهدف إليه الديوان الملكي الهاشمي لجعل عقلية الشباب اكثر نضوجاً وتفتحاً في استقبال التطورات الحديثة.

القيام بإنشاء مباني وبنايات خاصة بأندية رياضية وملاعب تخدم كل الشباب والشابات, علي أن تقوم هذه المباني بتوفير الأجهزة الرياضية المختلفة لصنع جيل مكتمل جسمانياً.

صندوق التنمية لملك الأردن عبد الله الثاني

وهو صندوق تنموي تم إنشاءه عام 2001 من اجل القيام بالتنمية في جميع محافظات المملكة العربية الهاشمية, وذلك في مجالات مختلفة منها المشاريع التعليمية والاجتماعية, والتي تهدف إلي خلف حياة معيشية راقية تنهض وتطور بها جميع المحافظات المملكة, ويراعي الديوان الملكي الهاشمي تحقيق عدالة التوزيع بين المحافظات, ومن ضمن أهداف الديوان الملكي الهاشمي.

يتم تقديم الدعم من اجل زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل من اجل تحسين مستوي معيشة الأشخاص داخل الدولة.

القيام بإنشاء مشاريع وشركات تنموية كثيرة من اجل توفير وسائل الدعم والاستشارات الفنية من اجل تطوير المشاريع وجعلها مشاريع ريادية داخل المملكة العربية الهاشمية.

القيام ببرامج تساعد علي رفع كفاءة العاملين بحيث يتم خلق حالة جديدة تساعد علي زيادة القدرة الإنتاجية لدي المؤسسات والشركات.

تقديم يد العون لشباب الأردن من خلال دعم الأنشطة والبرامج التي تعمل علي تنشيط حالة الإبداع والتطوير لدي شباب الأردن.

زيادة التدفق النقدي والمعنوي للمشاريع الخاصة بالبحث العلمي والتطوير والابتكار.

دعم قطاع الزراعة من الملك عبد الله

يحرص الملك عبد الله الثاني ملك الأردن من خلال الديوان الملكي الهاشمي علي دعم قطاع الزراعة في المملكة, حتي يتم زيادة مساحة الرقعة الخضراء في المملكة الهاشمية, بجانب إلي سعي الديوان إلي إقامة المشاريع الزراعية الإنتاجية والتي من خلالها يتم خلق التنمية المستدامة.

دور الديوان الملكي الهاشمي في التعليم

تماشياً لرؤية الملك عبد الله الثاني في مجال تطوير التعليم, فان الديوان الملكي الهاشمي يقوم بتنفيذ العديد من المشاريع التعليمية التي تقوم بطوير دور التعليم في النهوض بالمجتمع العلمي داخل المملكة الهاشمية, ويتم التعاون بين وزارة التعليم والديوان الهاشمي لتنفيذ تعليمات الملك عبد الله.