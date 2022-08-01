www.moe.gov.ye موقع نتائج الثانوية العامة اليمن 2022الدور الاول برقم الجلوس من وزارة التربية والتعليم اليمنية صنعاء وعدن وجميع المحافظات 

موقع نتائج الثانوية العامة اليمن 2022 فقد أصدرت وزارة التربية والتعليم اليمنية بيان رسمي خلال الساعات الأخيرة يتضمن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة بالإضافة إلى نتيجة امتحانات الصف التاسع في اليمن 2022 الدور الأول لجميع الطلاب في مختلف المدارس، وذلك في إطار انتظار الطلاب لوقت كبير وترقب الإعلان عن نتيجة امتحانات ومعدلات الطلاب في شهادة الثانوية العامة ، وقد بينت الوزارة أنها قد عملت خلال الأيام الماضية على التأكد من حصول كل طالب على الدرجات والمعدلات التي يستحقوها من خلال دخول النتائج والامتحانات الخاصة بالطلاب بالكثير من المراحل آخرها هي مرحلة رصد النتائج والدرجات، ومن خلال هذه السطور سوف نسرد خطوات وطريقة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في اليمن 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

نتيجة ثانوية عامة 2022 في اليمن

وفي بيان رسمي قد أصدرته وزارة التربية والتعليم اليمنية، فمن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة إعلان نتيجة امتحانات الدور الأول للطلاب الثانوية العامة، وذلك بعدما أكدت أنه قد تم غلق باب عمليات تصحيح الامتحانات ورصد النتائج والدرجات الخاصة بالطلاب، والتي جاءت من خلال لجان ومراكز متنوعة ومنتشرة في جميع المحافظات وكافة المدارس بشكل عام، لكي يتم إعلان نتيجة الطلاب برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية، وسوف تقوم الوزارة بإعلان نسب النجاح الخاصة بالطلاب عقب رصدها إلكترونيا لكي يتم الاستعلام عنها.

موقع نتائج الثانوية العامة اليمن 2022

ويعد رابط موقع وزارة التربية والتعليم هو الرابط الأساسي المخصص للحصول على نتيجة امتحانات الصف التاسع في جميع المحافظات، حيث يسهل استخراج النتيجة برقم الجلوس من خلال الموقع عن طريق اسم الطالب كذلك، ويتم الحصول على النتيجة بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية.