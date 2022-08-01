نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من غير أي هامش ربح 0%.. الشروط الجديدة للحصول على جوال بالتقسيط من موبايلي 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل تسابق الشركات الكبرى بالسعودية لتوفير الهواتف والأجهزة الإلكترونية بالتقسيط، فإنه من الممكن التعرف إلى الشروط الجديدة للحصول على جوال بالتقسيط من موبايلي 1444هـ، إذ تتيح هذه الشركة برنامج موبايلك بالتقسيط باستخدام البطاقة الائتمانية مع عددٍ من البنوك الرّائدة في المملكة لتقديم أفضل خدمات التقسيط المُيسّرة ابتداء من هامش ربح 0%، وهو ما سيمنح العملاء فرصة مواكبة أحدث الأجهزة مع هذه الشركة التي تنافس بقوة في سوق الاتصالات بالسعودية، على أن يجري تسديد قيمتها بأقساط شهرية.

الشروط الجديدة للحصول على جوال بالتقسيط من موبايلي 1444

وننشر الشروط الجديدة للحصول على جوال بالتقسيط من موبايلي 1444هـ، ليستفيد منها العملاء الراغبون في شراء جوال بالتقسيط الشهري المريح، وهي على النحو التالي:

امتلاك بطاقة ائتمان من أحد البنوك المشاركة في عرض التقسيط مع شركة موبايلي، وهي: البنك السعودي للاستثمار، وبنك ساب، وبنك الجزيرة، وبنك الرياض، وبنك الإمارات دبي الوطني.

لا بد من أن يغطي حد بطاقة الائتمان مبلغ الشراء كاملا.

يجب أن يكون مبلغ الشراء أكثر من ألف ريال سعودي لكل معاملة شراء من الشركة.

عملية الإلغاء وإعادة الأموال تُتبع لسياسة موبايلي الحالية.

بُمجرّد اختيار العميل للخطة الخاصة بالتقسيط في صفحة الخروج، يجب عليه الموافقة على شروط وأحكام البنك الخاص به.

حجز مبلغ الشراء من بطاقة ائتمان العميل وخصم القسط على أساس شهري وَفق البرنامج الذي اختاره العميل.

سعر الفائدة مسؤولية البنك ومعرفته بالبرنامج المختار من قِبل العميل.

لأي إيضاح بشأن برنامج التقسيط يجب على العميل الاتصال بالمصرف المعني.