نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر sbis.hrsd.gov.sa رابط تسجيل منصة الضمان المطور موعد نزول الضمان وهل يوجد دعم إضافي هذا الشهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول إيداع راتب الضمان sbis.hrsd.gov.sa المطور والقديم، وكيفية التقديم والتسجيل الإلكتروني على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ عدة شهور، هذا ويتزامن موعد صرف راتب الضمان مع اليوم الأول من كل شهر عربي 1444، لذلك فقد تم تحديد موعد ثابت شهريا لصرف راتب الضمان لمستفيدي استحقاق راتب الضمان، أما بخصوص عملاء الضمان الاجتماعي الجديد المطور والذين قاموا بالتسجيل على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، فيأملون سرعة البت في طلباتهم التي تقدموا بتسجيلها على منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة، وذلك حتى يتم نزول راتب الضمان الاجتماعي المطور.

sbis.hrsd.gov.sa رابط تسجيل منصة الضمان المطور موعد نزول الضمان وهل يوجد دعم إضافي

يجب أن ننوه إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تهيب بعملائها من المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي القديم أن يقوموا بالتسجيل على المنصة الجديدة للدعم والحماية الاجتماعية قبل موعد غلق باب التسجيل في أكتوبر القادم 2022، وذلك حتى لا يتعرضوا لإيقاف استحقاقهم للدعم المُقدم لهم من الوزارة، وتكون طريقة التسجيل كما يلي:

زيارة رابط منصة الدعم الحماية الاجتماعية “الضمان الاجتماعي المطور”.

اختيار أيقونة تسجيل جديد.

أدخل البيانات الشخصية وتشمل “رقم الهوية – تاريخ الميلاد – رقم الهاتف الجوال.

إدخال واختيار كلمة مرور خاصة بك.

تأكيد كلمة المرور التي اختارتها سابقا.

كتابة رمز التحقق.

الموافقة على إقرار الشروط والأحكام.

اضغط على أيقونة تسجيل.

ستُفتح لك صفحة جديدة.

قم بتسجيل الدخول مجدداً.

أدخل رقم الهوية الوطنية “السجل المدني”.

أضف كلمة المرور التي قمت بتسجيلها سابقاً عند بداية التسجيل.

ستُعرض معلوماتك وبياناتك الشخصية التي قمت بإدخالها.

قم بإدخال “الآيبان”.

قم بتعبئة جميع المعلومات الشخصية، ومنها بيانات السكن وتشمل: المنطقة – المدينة – الحي – الشارع – كنية المسكن .

. أضف بيانات الدخل الخاص بك.

الضغط على حفظ البيانات.

انقر على التالي واستكمل البيانات المطلوبة.

احفظ البيانات.

اضغط على التالي.

أدخل بيانات التابعين وصلة القرابة واستكمل البيانات المطلوبة

الضغط على تأكيد المعلومات.

الضغط على تأكيد المعلومات. أخيرا الضغط على إرسال.

تخصيص دعم إضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي ومدى استمرارية الدعم الإضافي

8 مليار ريال دعم إضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن.

408 مليون ريال كدعم مالي للمستفيدين من برنامج دعم صغار مربي الماشية.

2 مليار ريال تُصرف بديل عن مقطوعة الضمان التي تم إلغاؤها ، وذلك في صورة معاش إضافي يتم صرفه لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي 1443 – 1444.

، وذلك في صورة معاش إضافي يتم صرفه لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي 1443 – 1444. تخصيص مبلغ يقارب 10 مليار ريال لبناء مخزون احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية.

موعد نزول إيداع راتب الضمان sbis.hrsd.gov.sa طريقة تقديم الضمان

هذا وسوف يتم صرف ونزول إيداع راتب الضمان الاجتماعي يوم الأحد 31 يوليو 2022 وهو الموافق الثاني من شهر المحرم 1444، ويعتبر قطاع عريض من مواطني المملكة أن هذا الموعد في بداية الشهر العربي موعد مناسب لصرف ونزول إيداع راتب الضمان، أما بخصوص الدعم الإضافي هذا الشهر فلم تصدر أي تصريحات باستمرارية صرفه، لذلك سيتم صرف راتب الضمان بدون الدعم الإضافي الذي تم صرفة الشهر الماضي.

وزارة الموارد البشرية خدمة استعلام بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي رابط خدمة الاستعلام عن بيانات مستفيدي الضمان، وذلك بهدف سهولة تعرف عملاء الضمان على بيناتهم، والقيام بتحديثها كلما دعت الضرورة لذلك في حال تغيرت تلك البيانات، حيث ينبغي القيام بتحديث أي بيان يخص دخل الأسرة بصفة دورية.

الفئات المستفيدة من برامج الضمان الاجتماعي المطور الجديد

الأيتام بلا عائل.

العاجزون عن العمل والكسب.

من بلغ سن الشيخوخة من الرجال والنساء العاجزين عن العمل “عجز دائم أو مؤقتا أو معاقا”

النساء من الأرامل والمُطلقات بلا عائل.

فئات المواطنين من محدودي الدخل.

لأسرة المهجورة.

الأسرة المعلقة.

أسرة الغائب أو المفقود.

أسرة المدمن على المخدرات.

المرأة بلا عائل و تشمل: المطلقة، الأرملة، المهجورة، المعلقة، زوجة الغائب أو المفقود، زوجة المدمن على المخدرات.

الأسر الغير معولة و تشمل: المطلقة مع أبناءها، الأرملة مع أيتام.

في حال كان لدي متابعي موقع “ثقفني” أي تساؤلات واستفسارات، أو واجهتكم أي صعوبات في التعامل مع منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة، لنظام الضمان الاجتماعي المطور، يمكنكم كتابة تعليق أسفل هذا التقرير بما تجدونه من صعوبة أو تطرحون أسئلتكم واستفساراتكم، ونحن من خلال موقعنا سنجيب على كافة التساؤلات بمعلومات مستقاه من المصادر الرسمية.