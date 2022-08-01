نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ازاي اقدم” لينك تقديم كلية الشرطة 2022 وسحب الملفات moi.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم لينك تقديم كلية الشرطة 2022، حيث زاد البحث منذ أيام وخاصة بين طلاب المرحلة الثانوية سواء كانت الثانوية العامة أو ثانوية أزهرية، وأيضا خريجي الجامعات الراغبين في التقديم على الضباط المتخصصين في كلية الشرطة التابعة لوزارة الداخلية المصرية، وسنتعرف معكم في هذا المقال موعد تقديم البيانات الأولية إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية، وأيضا مواعيد سحب الملفات من مقر كلية الشرطة والاختبارت، وسنقول لكم أهم النصائح التي يجب وضعها في عين الاعتبار عند التقديم، وهذا حتى لا يتم رفضكم، فتابعوا معنا.

كلية الشرطة 2022

ويعتبر الالتحاق بكلية الشرطة المصرية حلما للكثير من الطلاب وأيضا الطالبات في جمهورية مصر العربية، وهذا لما يحظاه الملتحقين بها والخريجي منها والضباط والعاملين بوزارة الداخلية المصرية بتقدير كبير في عموم مجتمع الشعب المصري، ولما فيه أيضا من شرف خدمة الوطن والمواطنين، وحماية الأمن الداخلي، وهو اختصاص الشرطة المصرية منذ أن بدأت في التاريخ.

وقد أعلن السيد وزير الداخلية وأيضا رئيس أكاديمية الشرطة اللواء هاني أبو المكارم في المؤتمر الصحفي عن قبول دفعة جديدة لكلية الشرطة، وهذا سواء للحاصلين على المؤهلات الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلهم من الشهادات، وخريجي المرحلة الجامعية للتقديم على ضباط المتخصصين بالكلية، وقد تم فتح التقديم بالفعل صباح اليوم الاثنين الموافق 1 أغسطس 2022 ميلادية عبر موقع وزارة الداخلية المصرية، فتابعوا معنا.

شروط تقديم كلية الشرطة

ويوجد العديد من الشروط المنصوص عليها للاتحاق بكلية الشرطة، وهي ما تتفق إلى حد كبير مع شروط القبول في الكليات والمعاهد العسكرية بالقوات المسلحة، ونتابع معكم شروط الشرطة بالتفصيل الذي تحتاجونه، وهي كالآتي:

أن يكون المتقديم سواء كان من ثانوي أو خريج جامعة من الحاصلين على شهادات العام 2021 أو 2022.

بالنسبة للعمر فلا يزيد عن 22 سنة.

يكون المتقدم ووالديه وأجداده من أصل مصري ويحملون الجنسية المصرية.

الطول لا يقل عن 170 سم.

حسن السير والسلوك، وعدم وجود أي حكم جنائي على المتقدم مخل بالشرف والأمانة، وهذا حتى أقاربه للدرجة الرابعة.

ألا يكون المتقدم أو المتقدمة متزوج، ويتعهد بعدم الزواج أثناء فترة الدراسة في الاكاديمية وهذا للالتحاق بالكلية.

اجتياز كافة الاختبارت المتعلقة بالقبول، والتي منها قفزة الثقة واختبار اللياقة البدنية، والسمات.

تنسيق كلية الشرطة 2023

وقد تم الإعلان عن الحد الأدنى للقبول في كلية الشرطة، وهذا لطلاب التعليم العام أو الأزهري، وهو جاء كالآتي:

لا يقل المعدل عن 65 بالمئة، وهذا لجميع شهادات الثانوية، أو بعد معادلة شهادة الثانوية الخارجية.

موقع وزارة الداخلية كلية الشرطة

وقد أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن بدء تفعيل رابط التقديم على اكاديمة الشرطة المصرية، وذلك للعام الدراسي الحالي 2022 – 2023، وبدأ باب تقديم البيانات إلكترونيا عبر الانترنت في بداية يوم الاثنين 1 أغسطس 2022، وهذا من الساعة 12 منتصف الليل، وسيستمر التقديم حتى يتم اغلاقه، ويتم اغلاقه على الاغلب في نهاية شهر أغسطس أو منتصف سبتمبر.

وأما بالنسبة للرابط القديم الخاص بالعام الماضي academy، فقد تم إغلاقه، والتقديم يكون عبر موقع وزارة الداخلية، وهذا لأول مرة، حيث تم تطوير الموقع وأصبح أفضل من قبل بكثير، وظهرت خدمة التقديم في كلية الشرطة فيه منذ يومين.

لينك تقديم كلية الشرطة 2022

وسنتعرف معكم على تفاصيل المطلوبة للتقديم بالكلية، والذي يمكنكم اتباعها عن طريق هذه الخطوات:

اذهب إلى موقع وزارة الداخلية المصرية عبر الرابط الرسمي moi.gov.eg .

. انزل إلى الخدمات الإلكترونية.

اضغط على السهم يمينا أويسارا، ثم اضغط على أيقونة الإلتحاق بأكاديمية الشرطة.

اضغط على إنشاء حساب جديد.

املأ البيانات، (رقم بطاقة الرقم القومي، اسم الام الأول، إلخ).

بعد انشاء الحساب قم بعمل تسجيل الدخول، وبعدها قم بملئ استمارة التقديم، واطبعها.

وستحتاج هذه الاستمارة اثناء سحب الملفات.

يوم سحب ملفات كلية الشرطة

وسنوفر لكم بعض النصائح الخاصة بيوم سحب الملفات، والذي يعتبر يوما مفصليا في التقديم بالكلية، وهذه النصائح هي:

قم بشراء ملف، وضع به ورقة استمارة تصريح التقديم الذي ستحصل عليه من موقع وزارة الداخلية كما شرحنا بالأعلى.

تقوم بتصوير بطاقة الرقم القومي، وشهادة الثانوية العامة وشهادة الميلاد كل واحدة نسختين للاحتياط.

قم بالذهاب إلى مقر كلية الشرطة في يوم التقديم في الموعد الخاص بك مبكرا.

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