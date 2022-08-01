ماهي شروط وطريقة التقديم على كلية الملك خالد العسكرية 1444/2022

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عمر شويل - جدة شروط وطريقة التقديم على كلية الملك خالد العسكرية 1444حيث يرغب عدد من خريجي الثانوية العامة في التعرف على شروط التقديم بكلية الملك خالد العسكرية للالتحاق بها حيث اعلنت الوزارة عن فتح باب التسجيل في الكلية وسوف نعرض خلال الفقرات التالية عن كيفية التسجيل بها والشروط المطلوبة لكي يتم قبول في كلية الملك خالد من خلال موقع ثقفني.

كلية الملك خالد العسكرية

تم تأسيس كلية الملك خالد العسكرية في سنة 1403 هجرية عام 1982 ميلادية، حيث أنها تهدف إلى تأهيل كافة الطلاب عسكريا وعلميا وتدريبهم وصقل الموهبة بالمهارات والمعرفة لكي يصبحوا ضباط في فرق الحرس الوطني وحماية شؤون البلاد الداخلية، فإن الكلية تقدم العديد من الدورات التدريبية في تخصصات العلوم الإنسانية والطبيعية والاجتماعية وغيرها من كثير التخصصات الاخرى لخدمة القطاع الوطني في البلاد.

ما هي شروط القبول بكلية الملك خالد العسكرية

لكي يتم القبول في كليه الملك خالد العسكريه 1444 يجب ان تتوفر بعض الشروط في المتقدمين حتى يتم القبول ويجب ان يتاكد متقدم من استفتاء هذه الشروط الاتية

يجب ان يكون المتقدم حاصل على الجنسيه السعودية ويقيم بها بشكل دائم ويتم الاستثناء ابناء الذين مشوا في الخارج نتيجه لعمل والده أو دراستهم.

يجب ألا يكون الشخص متزوج من سيدة اجنبيه.

كما يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهاده الثانويه العامه ويكون المجموع التراكمي الخاص به أكثر من 80%.

كما أنه يجب ان ينجح في المقابلة الشخصية واختبارات اللياقة والفحص الطبي والاختبارات التحريرية وكفايات الحرس الوطني

يجب أن يتم التناسق بين الطول والوزن حيث أن الطول لا يقل عن متر و 65 سم

يجب أن تكون درجة الاختبار التحصيلي والقدرات العامة للمتقدم 60 درجة

يجب أن يكون المتقدم حسن السمعة ولم يتورط في أي قضايا خاصة بالشرفاء والأمانة من قبل

يجب أن يجهز المتقدم اختبارات اللغة الانجليزية في مركز قياس الوطني

يلزم ان يكون عمر المتقدم 22 عام ولا يقل عن 17 عام

مواعيد التقديم في كلية الملك خالد العسكرية

يتم التقديم في الفترة من 19 ذو الحجة لعام 1443 والموافق 18 من شهر يوليو لعام 2022 ويستمر فتح باب التسجيل حتى 24 ذو الحجة الموافق 23 يوليو 2022 وذلك لجميع الحاصلين على شهادة الثانوية العامة