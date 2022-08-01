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عمر شويل - جدة رابط تسجيل الخدمة الوطنية الذي قامت بتفعيله هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية لاستقبال الراغبين في خدمة الوطن بالتجنيد في الجيش الإماراتي، حيث قامت الهيئة بتفعيل الرابط وكذلك الإعلان عن الشروط التي يكون على المتقدم الالتزام بها والمعايير التي يجب الموافقة عليها أولا قبل التسجيل، وقامت كذلك بشرح المدة المقررة للطالب استغراقها في خدمة الوطن وفق عدد من التصنيفات بين المتقدمين.

هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية

هي المؤسسة الحكومية الوطنية الخاصة باستقبال الطلاب والراغبين في خدمة الوطن، وهي الجهة التي تقوم بوضع شروط القبول ويتم باستقبال الطلاب وإجراء الفحوصات اللازمة لهم والمقابلات الشخصية ليتم فرز العدد المطلوب والفئات الخاصة المناسبة للعمل العسكري ليتمكن المتقدمين من خدمة الوطن.

“ببصمة اليد” رابط تسجيل الخدمة الوطنية uaensr.ae تطبيق UAE Pass هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية

خطوات التسجيل وفتح الملف لبرنامج #الخدمة_الوطنية pic.twitter.com/6OrvuuFymE — الـخـدمـة الوطـنـيـة (@UAENSR) خطوات التسجيل وفتح الملف لبرنامج #الخدمة_الوطنية pic.twitter.com/6OrvuuFymE — الـخـدمـة الوطـنـيـة (@UAENSR) March 18, 2021

وقد قامت وزارة الدفاع بالإمارات العربية المتحدة بتدشين التسجيل الإلكتروني في التجنيد وقامت بتعديل في مدة التحاق الطلاب بالخدمة وذلك حسب توجيهات مباشرة من ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، كما جاء في التصريح:

” أن هذا التغيير “نتج عن دراسات وقراءات مستمرة لتجارب الدول، وتقدم آخرون للخدمة الوطنية ، ويستفيدون من خبراتهم ، ويتعلمون الدروس المستفادة من الدورات السابقة للخدمة الوطنية في الدولة”.

ما هي مدة الخدمة الوطنية الجديدة

تكون للمجندين الذكور 11 شهر لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة أعلى.

بينما تكون ثلاث سنوات للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة.

وتكون 11 شهر للمجندات.

وقد علنت الوكالة الإعلامية عن خطط التجنيد الجديدة:

“زيادة الجرعات التدريبية للمجندين ، وإدراج موضوعات جديدة لم تكن موجودة من قبل ، وزيادة الواقعية في التدريب من خلال تكثيف التطبيقات العملية والتمارين ، مما يساهم في تعزيز ثقة المجندين وتقديمهم. لديهم المزيد من المهارات اللازمة لأداء الواجبات المطلوبة منهم بطريقة لائقة “. و القوة.”

كيف أسجل في رابط تسجيل الخدمة المدنية