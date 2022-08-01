أسرع تمويل طارئ احصل عليه من منصة سلفة بدون تحويل راتب ولا وجود كفيل ولا ضامن

اليوم نتكلم عن أهم منصة بالمملكة العربية السعودية وهي منصة سلفة الالكترونية . منصة سلفة توفر العديد من الخدمات والتسهيلات لكافة المواطنين والمواطنين . وتوفر أيضا الحصول على التمويلات الشخصية بأسرع طريقة دون الحاجة الى تحويل راتب أو وجود كفيل . وللحصول على تمويل من سلفة اذهب فورا الى الموقع الالكترونى الخاص بها واحصل على تمويل يبدا من 1000 ريال سعودي ويصل إلى 5000 ريال سعودى . ويبدأ المواطن السعودى استغلال هذا التمويل بقيامه بعمل مشروع صغير يحسن من دخله وظروفه المعيشية . وللعلم جميع التمويلات من منصة سلفة تتفق تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية وتخضع لضوابطها . من خلال موقعنا عبر موقع ثقفنى نعرض لمتابعينا الكرام شروط منصة سلفة الالكترونية وايضا خطوات الحصول على سلفة من منصة سلفة .

شروط منصة سلفة الالكترونية

منصة سلفة وضعت مجموعة من الشروط للمتقدمين اليها ويجب اتباعها للحصول على التمويل وهى كالاتى :

أولا : يجب أن يكون المتقدم بمنصة سلفة الالكترونية سعودي الجنسية ومقيم على اراضيها اقامة دائمة .

ثانيا : أن يتراوح عمر المتقدم الى 18 عاما و 60 عاما .

ثالثا : يجب أن يكون المتقدم على رأس العمل . ويشترط أن يكون مدة العمل فى القطاع الحكومى لا تقل عن 3 شهور وفى القطاع الخاص لا تقل عن 6 شهور .

رابعا : يجب أن يمتلك المتقدم سجل ائتمانى جيد .

خطوات الحصول على سلفة من منصة سلفة الالكترونية

منصة سلفة الالكترونية من أهم وأسهل المنصات الاجتماعية . وبالتالى تقدم للمواطنين السعوديين الدعم المالى للاستفادة منة هو وأسرته وللحصول على تمويل منصة سلفة الالكترونية يجب اتباعك للخطوات الاتية :

اولا : الدخول فورا على البوابة الالكترونية الخاصة بمنصة سلفة الالكترونية .

ثانيا : قم بالضغط على الصفحة الرئيسية وقم بتسجيل الدخول وكتابة البيانات الشخصية .

ثالثا : الضغط على طلب التمويل وايضا حدد المبلغ التمويلى التى تريدة .

رابعا : يجب على المتقدم أن يقوم بالموافقة على جميع شروط واحكام منصة سلفة .

خامسا : يجب على المتقدم تسجيل الحساب البنكى الخاص بة .

سادسا : انتظر وصول رسالة التحويل على هاتفك المحمول .

فى النهاية نحب ان نكون عرضنا على متابعينا الكرام ما يفيدة فى منصة سلفة الالكترونية وعرضنا شروط منصة سلفة وخطوات الحصول على منصة سلفة الالكترونية ونتمنى ان نكون قد وفقنا فى العرض .