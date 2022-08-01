تابع الآن مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز 2022 “جولة 28” على ON Time Sport 1 HD

مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز 2022 والتي تقام اليوم الاثنين الموافق 1 أغسطس 2022 في إطار الجولة 28 من بطولة الدوري المصري وهى المباراة الحاسمة بشكل مؤقت للقب الدوري المصري بعد خروج الأهلي بشكل كبير من المنافسة على اللقب للعام التالي على التوالي وذلك بعد تعادله الأخير مع المقاولون العرب بالنتيجة سلبي دون أهداف، وتقام المباراة على ملعب استاد القاهرة في تمام الساعة التاسعة مساءا واليك التفاصيل الكاملة المتعلقة بمباراة حسم الدوري المصري اليوم.

مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز 2022

يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة وبفارق 4 نقاط عن براميدز والذي يحتل المركز الثانى برصيد 59 نقطة ، وبينما الأهلي المصري في المركز الثالث برصيد 55 نقطة، وفى حالة التعادل اليوم يظل الفارق بين الزمالك وبيراميدز 4 نقاط كما هو الآن، و في حالة فوز الزمالك اليوم يكون بشكل كبير للقب الدوري المصري، ولكن من ابرز توقعات المباراة اليوم هو أن تكون حماسية للغاية لكلا الفرقتين ومن ناحية الزمالك يطمع للحصول على القب للعام الثاني على التوالي، وتحقيق الثنائية الدوري والكأس المصري للمرة الثانية على التوالي أيضا وخاصة في هبوط الأهلي والأزمات التي تلاحفه أدرايا وفنيا، ولكن لأول مرة ينافس بيراميدز على اللقب هذا العام وخاصة في الجولة الثانية من الدوري المصري والذي أطاح به الأهلي واصبح ينافس على المركز الثاني بشكل كبير ويطمع هو أيضا في تحقيق اللقب الأول مرة في تاريخه القصير.

متابعة مباراة الزمالك وبيراميدز

اعلن الزمالك بالأمس القائمة الخاصة بمباراة مع بيراميدز اليوم والتي تضم جميع نجومه بدون غيابات حتى الآن ، وقد انتشرت شائعات في الساعات لماضية حول وجود مشادات بين لاعبي الزمالك وبالأخص شيكابالا وزيزو والتي نفت الإدارة واللاعبين ما يتم تداوله عل مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشان ، واعلن بيراميدز في الساعات الماضية تشيل فريقه اليوم أمام الزمالك ، حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر – أحمد سامي – عمر جابر – محمد حمدي، خط الوسط: إبراهيم توريه – رمضان صبحي – محمد صادق – إسلام عيسى – عبد الله السعيد، خط الهجوم: فخري لاكاي.