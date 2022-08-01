نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تسجل في حساب المواطن للأعزب 1444 طرق الاستعلام عن الأهلية أونلاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن للأعزب 1444 ، أطلق برنامج حساب المواطن من أجل توفير حياة كريمة لجميع المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناتجة عن الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة لتحقيق رؤية المملكة 2030، والتي ينتج عنها عبء إضافي على بعض فئات المجتمع، ولقد تم فتح باب التسجيل لمن يتوفر فيهم شروط الاستحقاق والأهلية، وفي خلال هذا المقال سنتعرف على كيفية تسجيل حساب المواطن للأعزب 1444 أو كما تم ذكره الفرد المستقل، وأبرز الملاح عن برنامج حساب المواطن.

حساب المواطن للأعزب 1444

الفرد المستقل إيً كان أعزب، أرمل، مطلق، سيتوجب فيها إثبات استقلالية المسكن، والتي تم تحديدها عن طريق تقديم بعض المستندات مثل:-

مستقل المسكن، تقديم عقد إيجار إلكتروني موحد باسم المستفيد (وفي تلك الحالة لن يتطلب إرفاق مستند).

إرفاق مشهد إثبات سكن حكومي (خاص أو جامعي، أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية).

إرفاق صك ملكية السكن.

وبعد أن وضحنا لكم ما هي الأوراق والمستندات التي يجب تقديمها عند تسجيل حساب المواطن للأعزب، والتي تعتبر أمرًا إلزاميًا، الآن سنوضح خطوات التسجيل بالتفصيل والتي تبدأ بزيارة موقع حساب المواطن الرسمي :-

الضغط على انشاء حساب جديد المتوفرة في الصفحة الرئيسية للبوابة الالكترونية الخاصة بالبرنامج ثم ادخال البيانات الآتية

رقم الهوية، رقم الجوال، تاريخ الميلاد.

تسجيل الدخول للموقع عن طريق استقبال رسالة تحتوي على رمز التحقق برقم الجوال للمتقدم، والتي تعتبر كلمة سر مؤقتة لإتمام التسجيل.

يتعين تغيير كلمة المرور بأخرى قوية عليه بتذكرها.

ثم التأكيد ومراجعة البيانات بعد الإقرار بصحة البيانات المقدمة لطلب التسجيل.

يجب الضغط على إدارة المرفقات والتي ستظهر المرفقات والمستندات المطلوبة بحسب حالة المستخدم والتي قمنا بتوضيحها في السابق.

يجب رفع الوثائق بعد إتمام الطلب.

ثم ادخال البيانات واكمال التسجيل والتي تتمثل في إضافة البيانات العامة، بيانات العنوان، بيانات العقارات، بيانات الدخل، بيانات الحساب البنكي.

ثم تأكيد الطلب.

وللتذكير عند تعبئة الدخل في البوابة الإلكترونية، يتم استخدام الأرقام الإنجليزية، واستخدام النقطة (.) للفصل بين الريالات والهالات، مثال توضيحي

إذا كان إجمالي الدخل هو تسعة آلاف وأربع مائة و50 هللة.

لا يجوز كتابتها كالآتي 9400.50 ولا يجب كتابتها كالآتي 9400,50، ولكن طريقة كتابة الدخل الصحيحة تكون كالآتي 9400.50.

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن للأعزب 1444

مبدئيًا يمكن التأكيد أن الطلب مكتمل ولا يحتاج المتقدم أن يقوم بإرفاق مستندات أخرى، عن طريق زيارة البوابة، واتباع الآتي:-

تسجيل الدخول للحساب باسم المستخدم، كلمة المرور.

إدارة المرفقات والاستعلام عن المرفقات المطلوبة.

ثم الضغط على ملخص معلومات المستفيد.

عند الحاجة لإرفاق مزيدًا من المستندات والأوراق ستجد المطلوب.

أما إذا كان مكتمل ستوضح حالة الطلب مكتمل بدون مرفقات.

أما للاستعلام عن أهلية حساب المواطن، سيتم الخروج من تلك الصفحة.

ثم الضغط على الاستعلام عن الأهلية، والانتظار قليلًا حتى يتم تحميل النتائج والبيانات.

برنامج حساب المواطن

برنامج مصلحته الأولى والأخيرة هي مصلحة المواطنين الأكثر احتياجًا، لحمايتهم من الآثار المباشرة المترتبة من الإصلاحات الاقتصادية عن طريق تقديم بدل نقدي مباشر للمواطنين المستفيدين، ولقد تم تحديد فئة المستفيدين من حساب المواطن وهي كالآتي:-