نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “متى ترجع؟” المساعدات المقطوعة للضمان المطور sso.hrsd.gov.sa طريقة تعديل البيانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤشرات حقيقة بعودة المساعدات المقطوعة للضمان المطور sso.hrsd.gov.sa خاصة مع صدور الأمر الملكي بمكرمة سخية لمستفيدي الضمان يُخصص منها 2 مليار ريال كمساعدة مقطوعة لمرة واحدة كمعاش استثنائي لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وذلك لمواجهة تداعيات التضخم الذي صاحبه ارتفاع كبير لأسعار السلع الأساسية، لذلك يأمل مستفيدي دعم الموارد البشرية عودة تفعيل رابط التسجيل والاستعلام عن مقطوعة الضمان، وعاد التساؤل عن موعد صرف وإيداع مقطوعة الضمان الاجتماعي المطور، وهي من الموضوعات التي لا تزال تشغل الكثير من الأسر السعودية المحتاجة لتك المساعدات، لذلك ومن خلال هذا التقرير سنستعرض أخر الأخبار والمستجدات والتوقعات الخاصة بموعد صرف المساعدة المقطوعة “مقطوعة الضمان الاجتماعي المطور”.

“متى ترجع؟” المساعدات المقطوعة للضمان المطور sso.hrsd.gov.sa طريقة تعديل البيانات

ويجب الإشارة إلى أن صرف المساعدة المقطوعة قد توقف منذ ما يقارب ثلاثة أعوام، مع استثناء ما تم صرفه كمكارم ملكية من خادم الحرمين، لذلك هناك توقع أن يتكرر الأمر خلال الفترة القريبة القادمة وأن يتم نزول مقطوعة الضمان الاجتماعي على صورة “مكرمة ملكية” في الأسبوع الأول من شهر المحرم 1444، كما حدث بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لذلك نجد البعض يحاول التقديم للحصول على مقطوعة الضمان من خلال رابط التسجيل في المساعدة المقطوعة للحصول عليها مع الإعلان عن صرفها.

دعم إضافي لمستفيدي الضمان لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار

يتم تخصيص 8 مليار ريال دعم إضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن.

تخصيص 408 مليون ريال كدعم مالي للمستفيدين من برنامج دعم صغار مربي الماشية.

تخصيص 2 مليار ريال تُصرف بديل عن مقطوعة الضمان التي تم إلغاؤها ، وذلك في صورة معاش إضافي يتم صرفه لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي 1443 – 1444.

، وذلك في صورة معاش إضافي يتم صرفه لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي 1443 – 1444. تخصيص مبلغ يقارب 10 مليار ريال لبناء مخزون احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وتجدر الإشارة إلى أن الاستعلام عن المقطوعة برقم لطلب الذي تم تسجيله، أو برقم الهوية الوطنية، وذلك لمن تمكنوا بالفعل ممن التسجيل، كما يجب الإشارة إلى أن جميع خدمات الضمان الاجتماعي قد انتقلت لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة، وهي المنصة الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور التي تم تفعليها في منتصف شهر نوفمبر من العام الماضي 2021، ويتم استقبال طلبات التسجيل لمستفيدي الضمان المطور، ويجب التنويه إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي الجهة المنوط بها استقبال طلبات التسجيل على جميع خدمات الضمان الإلكترونية.

رابط الاستعلام عن مساعدة مقطوعة الضمان الاجتماعي

الاعتراض على إيقاف صرف الضمان الاجتماعي

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة الاعتراضات على رفض القبول والتأهل لصرف راتب الضمان الاجتماعي المُطور، ويتم ذلك من خلال زيارة رابط خدمة الاعتراضات، والضغط على أيقونة بدأ الخدمة، واستكمال البيانات المطلوبة لتقديم طلب الاعتراض على رفض الأهلية، أو في حال توقف صرف معاش الضمان للمستفيدين من خدمات الضمان، وهذه الخدمة متاحة لجميع برامج الضمان الاجتماعي للأفراد.

متى موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر 2022

صرح مصدر مسئول بلجنة فحص الطلبات بأن اللجنة قد تمكنت من مراجعة ودراسة الطلبات الخاصة بالدفعة الجديدة، ومن المُنتظر أن يتم نزول إيداع راتب الضمان المُطور للدفعة الجديدة خلال أيام قليلة، وأضاف المصدر بأنه سيتم إرسال رسائل نصية لمن تم قبول أهليته لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي المُطور الجديد.

طريقة تعديل طلب والقيام بتصحيح البيانات على منصة الضمان الاجتماعي المطور

زيارة رابط حسابك على الضمان الاجتماعي المطور

النقر على أيقونة التذاكر أعلى يسار الصفحة

الضغط على إنشاء تذكرة جديدة.

تختار برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي.

اختار رفع الطلب.

ثم تختار عدم القدرة على “حسب نوع الخطأ أو “عدم إضافة بيان معين لم تقم به عند التسجيل في البداية”.

تكتب وصف للمشكلة التي تواجهك.

الضغط على أيقونة إرسال.

ستظهر لك رقم التذكرة وحالة التذكرة أنها قيد المعالجة.

سيتم الرد على التذكرة خلال أيام.

في حال لم تستفد من الإجابة بالرد. يمكنك عمل تذكرة جديدة للاستيضاح أكثر.

لذلك تتزايد أمال الأسر السعودية في صرف مساعدات مالية الفترة الحالية، أن يتم الاستفادة للمسجلين ببرامج الضمان الاجتماعي دون غيرهم، وهم بالفعل الفئات الأولى برعاية الحكومة السعودية، وبذلك نكون قد قمنا بالإجابة على أخر المستجدات المتعلقة بالمساعدات المقطوعة، وفي حال كان لديكم أي استفسار يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات اسفل هذا التقرير.