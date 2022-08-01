النمسا تلغى الحجر الصحى على مصابى كورونا

جدة - نرمين السيد - ودخلت القواعد جديدة حيز التنفيذ والتى تسمح بخروج أصحاب اختبارات فيروس كورونا الإيجابية، الذين ليس لديهم أعراض مرضية، وتسمح لهم بمزاولة أعمالهم وأنشطتهم الحياتية بشكل طبيعى بشرط ارتداء الكمامة فى جميع الأماكن المغلقة، والمفتوحة التى لا يمكن الحفاظ فيها على مسافة لا تقل عن مترين من الأشخاص الآخرين.
والقانون الجديد استبدل قيود الحجر الصحى الإلزامى المفروض منذ نحو عامين ونصف، على المصابين بفيروس كورونا بإجراءات مخففة لا تقيد الحركة وتسمح للمصابين، الذين لا يعانون من أعراض مرضية، بمزاولة العمل والتسوق ودخول المحلات التجارية وحضور المناسبات المختلفة واستخدام المواصلات العامة مع الالتزام بارتداء الكمامة فى جميع الأماكن المغلقة.
ويحظر القانون الجديد فى النمسا دخول أصحاب اختبارات فيروس كورونا الإيجابية إلى الأماكن المعرضة للخطر، التى تشمل المستشفيات ودور رعاية المسنين والمصحات ومرافق رعاية المعاقين والمسنين ورياض الأطفال والمدارس الابتدائية.
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