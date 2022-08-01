بريطانيا تخفف عقوبات التأمين فى صناعة الطيران ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك"، فقد "تمت مراجعة الترخيص العام لإزالته من الفقرة 1 (ح) من اللائحة 28 (بشأن الخدمات والتسهيلات المالية المتعلقة بالسلع والتكنولوجيا الخاضعة لقيود الاستيراد).
ويسمح هذا بتوفير التأمين وإعادة التأمين لشخص مرتبط بروسيا فيما يتعلق بالعناصر المشار إليها فى الفقرة 1 (أ)، مع مراعاة القيود وشروط الترخيص الأوسع".
ويترتب على الوثيقة أن تنطبق هذه التدابير على بعض منتجات وتقنيات الطيران، بما فى ذلك محركات التوربينات الغازية للطائرات والمكونات المصممة خصيصا لها، وفقا لموقع "kommersant".
وفى 21 يوليو، قرر الاتحاد الأوروبى سحب مجموعة من السلع والخدمات لصناعة الطيران من الحظر المفروض على توريد السلع والخدمات إلى روسيا.
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