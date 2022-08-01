عاجل.. الأمن الأمريكى: الصين تتحرك عسكريا للرد على زيارة بيلوسى

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، قال مجلس الأمن القومى الأمريكى "نتوقع من بكين أن تستخدم لغة استفزازية بسبب غياب الشفافية".

وأوضح المجلس الأمريكى أنه لا تغيير فى سياسة واشنطن تجاه تايوان.

وأكد المجلس الأمريكى، أن نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب الأمريكى هى وحدها من تقرر زيارة تايوان من عدمها، موضحا أن بيلوسى لم تؤكد حتى الآن خطط سفرها لتايوان.

وحذرت الصين من أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، إلى تايوان ستكون لها عواقب وخيمة، وأن بكين ستتخذ إجراءات مضادة قوية بشأن ذلك.

وقال تشاو لى جيان المتحدث باسم وزير الخارجية الصينى -فى مؤتمر صحفى أوردته هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الاثنين- إن مكانة بيلوسى تجعل من زيارتها المحتملة إلى تايوان أمرا حساسا للغاية، وإن مثل تلك الزيارة فى أى شكل ووقت من شأنها أن تؤدى إلى أثر سياسى فظيع.

وأضاف لى جيان "نود أن نخبر الولايات المتحدة مجددًا أن الصين تقف على أهبة الاستعداد، وأن جيش التحرير الشعبى الصينى لن يقف مكتوف الأيدى"، لافتًا إلى أن بلاده سترد بحزم وستتخذ تدابير مضادة قوية فى حال زارت بيلوسى تايوان.

تجدر الإشارة إلى أن رئيسة مجلس النواب الأمريكى، نانسى بيلوسى، وصلت اليوم الإثنين إلى سنغافورة فى مستهل جولتها الآسيوية التى ستشمل أيضا اليابان وماليزيا وكوريا الجنوبية.