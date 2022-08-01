أوكرانيا تخطر الولايات المتحدة باحتياجات قواتها العسكرية

جدة - نرمين السيد - أفاد بيان من الرئاسة الأوكرانية، اليوم الإثنين، أن مسئولين أوكرانيين بارزين أبلغوا الحكومة الأمريكية بآخر تطورات الأوضاع فى جبهة المعارك بين أوكرانيا وروسيا، كما قاموا بإخطارهم باحتياجات الجيش الأوكرانى.





وأشار البيان -وفقا لوكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- إلى أن مدير مكتب الرئيس الأوكرانى أندرى يرماك، ووزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا، ورئيس أركان الجيش الأوكرانى فاليرى زالوجنى، أجروا مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن ومستشار الأمن القومى للبيت الأبيض جاكوب سوليفان ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك مايلى. وأضاف البيان أن ممثلى الحكومة الأوكرانية أشادوا بالمساهمة الكبيرة للولايات المتحدة لتعزيز القدرات العسكرية والدفاعية للجيش الأوكرانى. وعلى الجانب الآخر، اتفق يرماك وسوليفان على الحاجة لتنظيم اجتماع بين الرئيس الأمريكى جو بايدن ونظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى فى المستقبل القريب.

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