وأضافت المحافظة- فى تقريرها الشهرى حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أن سلطات الاحتلال ألغت تراخيص 6 مدارس فى القدس تضم فى صفوفها أكثر من ألفى طالب وطالبة فى مختلف المراحل الدراسية.
وكشف التقرير عن استمرار تهديد الوجود المقدسى فى مدينة القدس من خلال مضى الاحتلال قدمًا فى إجراءات التسوية للأراضى، حيث تم تسجيل 40 منزلا تقطنه 45 عائلة فلسطينية فى حيّ الشيخ جرّاح بأسماء جمعيات استيطانية دون علم أصحابها.
كما رصدت محافظة القدس الانتهاكات التى تعرض لها المسجد الأقصى المُبارك، خلال شهر يوليو الماضى، حيث اقتحم 3 آلاف و288 مستوطنا الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بمساندة قوات الاحتلال، إضافة إلى 46 ألفا و673 تحت مسمى "سائحًا"، ويتخلل فترات الاقتحامات منع الأهالى والمصلين من دخول المسجد الأقصى.
وأضافت أن آليات الاحتلال واصلت حفرياتها أسفل وفى محيط المسجد الأقصى، ما يتسبب بمزيد من تساقط الحجارة والأتربة فى المسجد الأقصى القديم، دون السماح لدائرة الأوقاف الإسلامية من معاينة الحفريات التى تسببت بذلك أو إصلاحها وترميمها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 190 فلسطينيا ويصيب 182 آخرا خلال يوليو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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