رقم مساعدة ديوان ولي العهد لجميع الراغبين في الحصول على المساعدات والتعويضات عن السيول التي ضربت البلاد في خلال الفترة الماضية، حيث تضررت العديد من المناطق من الأحوال الجوية السيئة، وقام الشيخ محمد بن راشد بالتوجيه بنقل المواطنين إلى المناطق الآمنة تحت إشراف وزارة تنمية المجتمع، كما يتم استقبال طلبات المساعدة في أيام الأسبوع لمتاحة للعمل لطلبات المساعدة.

مساعدات السيول في جميع إمارات الدولة

قام حاكم الإمارات وولي العهد بالتوجيهات السامية إلى وزارة تنمية المجتمع تم إطلاقها لمساعدة وإنقاذ المواطنين الذين جرفتهم السيول وأضرت بمنازلهم، وتم نقلهم على الفور إلى مناطق آمنة، وتم التوجيه بعدم التواجد بالمنازل التي تكون بالقرب من مجاري السيل، كما يتم تعويض المتضررين بمنازل بديلة ومساعدات مالية وعلاجية لتخطي تلك المرحلة العسيرة من تاريخ الوطن.

[رقم مساعدة ديوان ولي العهد] معروض طلب مساعدة (مالية – علاجية) قد تصل إلى 200 ألف دينار CpC.Gov.AE

@dr_shafea #امتنان_وعرفان كل الإمتنان والعرفان لديوان ولي العهد لإمارة أبوظبي ، على شهادة الشكر والتقدير وهديتهم الكريمةلهم مني أفضل الثناء والشكر والتقدير . #ديوان_ولي_العهد#إمارة_ابوظبي#سمو_الشيخ_محمد_بن_زايد_ال_نهيان #حفظه_الله_ورعاه #حفظ_الله_ولاة_امورنا #حفظ_الله_الامارات #حفظ_الله_الإمارات_وحكامها_وشعبها_من_كل_مكروه #شافع_النيادي ♬ فخر الامارات – فيصل الجاسم

وتهتم دولة الإمارات بمواطنيها في جميع الأوقات، وخاصة في أوقات الأزمات، حيث تتضافر هيئاتها ومؤسساتها الاجتماعية والإنسانية في أوقات الأزمات حيث تقوم بتكريس المؤسسات الاجتماعية والإنسانية لتقديم المساعدات لأصحاب الدخل المنخفض والمرضي وأصحاب الحاجات، وقامت وزارة تنمية المجتمع منذ فترة قريبة بإطلاق مكرمة حاكم الإمارات لأصحاب الدخل المحدود من الموظفين، كما قامت الوزارة في الوقت الحالي بعمل العديد من أعمال الإنقاذ والإغاثة لمتضرري السيول، وتم فتح باب التطوع في العمل الإنساني للعون والإغاثة للمحتاجين والمتضررين.

مساعدات ديوان ولي العهد 2022-1444

خطوات التواصل الإلكتروني لطلب الإغاثة على رقم مساعدة ديوان ولي العهد

يقوم الديوان منذ سنوات عديدة بتقديم المساعدات المالية التي تصل إلى 200 ألف درهم إلى المحتاجين، وتوصيل المساعدات المالية إليهم أو المساعدة السكنية، بتوفير المنزل المناسب لأفراد الاسرة وتوفير غير حسن لتأثيث هذا المنزل، كما تقوم جمعية الهلال الأحمر الإماراتي بالتعاون مع ديوان ولي العهد بتقديم المساعدات العلاجية والعمليات الدقيقة لغير القادرين، ويتميز الديوان باستقبال طلبات الإماراتيين وغير الإماراتيين.