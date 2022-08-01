[كيف أرسل رسالة إلى ديوان ولي العهد] رابط CpC.Gov.AE استغاثة السيول mocd استعلام حضور برزة البطين

كيف أرسل رسالة إلى ديوان ولي العهد في الإمارات، وذلك لطلب معونة ومساعدة أو استغاثة عاجلة من حاكم الإمارات الشيخ محمد بن زايد، حيث يستقبل الديوان الطلبات أسبوعيا في أوقات محددة ويستقبل تسجيلات المساعدة من المواطنين، يتم إغلاق باب استقبال الطلبات لمراجعة الطلبات السابقة، ثم يتم الاتصال بالذين تم قبول طلباتهم لعمل زيارة منزلية أو مقابلة شخصية، ويجب الالتزام بضوابط وقوانين التسجيل ليتم القبول.

كيف ارسل رسالة إلى ديوان ولي العهد

يستقبل الموقع الإلكتروني للشيخ محمد بن زايد الآلاف من الرسائل أسبوعيا، وتتضمن تلك الرسائل طلبات المساعدة المالية والعلاجية، كما يستقبل طلبات المنح الدراسية لغير القادرين من غير الإماراتيين، ويتم في الفترة الحالية الحصول بشكل اكبر على المساعدات السكنية والمساعدات العلاجية والتي يتم تقديمها بالاتفاق مع جمعية الهلال الأحمر الإماراتي، وذلك في ظل ظروف استثنائية تشهدها البلاد نظرا للسيول التي تضررت منها العديد من الاسر بالعديد من المناطق.

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يستقبل ديوان ولي العهد طلب تسجيل الدخول، ويتعرف المستخدم على الشروط العامة للتسجيل والقبول، ويتم استكمال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة، ولا يتم الالتفات إلى الطلب الذي لم يتم تسجيل البيانات كاملة فيه.

خدمات ديوان ولي العهد

يتيح الموقع الإلكتروني ثلاثة خيارات:

الاستعلام عن رقم الملف لتقديم الطلب مشتملا على الرقم الخاص بالمواطن.

كما يقوم بتقديم الاستعلام عن حالة الطلب.

ويقوم كذلك بالاستعلام عن حضور برزة البطين.

كما يتم إتاحة تقديم جميع الخطوات السابقة من الهاتف النقال من خلال تطبيق ديوان ولي العهد من جوجل بلاي https://play.google.com/store/apps/details?id=com.CPC.AbuDhabi&hl=ar&gl=US.

شروط طلب مساعدة من الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد

يجب أن يكون من الجنسية الإماراتية، ويتم استقبال غير الإماراتيين ببطاقة التنقل.

يكون من المحتاجين ولا يتم قبول طلبات القادرين.

يقوم رب الاسرة بتقديم الطلب.

يتم تسجيل جميع البيانات المطلوبة.

لا يتم الالتفات للطلب الناقص.

يكون فترة الرد في خلال 40 يوم كحد أقصى.

كيف أرسل رسالة إلى ديوان ولي العهد