نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرح التسجيل في القروض السكنية ابتاع الدبيبة.. رابط موقع pmhi.ly تسجيل منظومة القروض السكنية 2022 في ليبيا عبر موقع مبادرة رئيس الحكومة في المقال التالي
يشهد موقع حكومتنا التابع للحكومة الليبية اقبال كبير في هذا التوقيت، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن فتح باب التسجيل في منظومة القروض السكنية 2022 في ليبيا، التي تتيح تقديم الدعم المناسبة لكافة المواطنين في ليبيا بناء على بعض الضوابط والشروط التي تحدد الاستحقاق، وهي المبادرة التي قد تم الإعلان عن اطلاقها من قبل رئيس الحكومة للإسكان وزارة الإسكان الليبية، حيث يتم تقديم الدعم بناء على التسجيل عبر الموقع المفعل والمعلن رسميا، ومن خلال هذه السطور سوف نستعرض كيفية التسجيل في منظومة القروض السكنية 2022 والشروط المطلوبة للتسجيل.
رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية 2022 في ليبيا
وقد تم تفعيل رابط موقع حكومتنا المخصص لتسجيل الشباب والمواطنين المستحقين للدعم بشكل عام في منظومة القروض السكنية في ليبيا، على ان يتم التسجيل بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية.
- أولا يقوم المتقدم التسجيل في منظومة القروض السكنية بالدخول إلى رابط منظومة القروض السكنية للشباب في ليبيا.
- ومن ثم يتم الدخول مباشرة الى الموقع واختيار تسجيل حساب جديد
- ومن ثم يتم اختيار ايقونة كتابة رقم الهاتف.
- ثم يتم العمل على ادخال رمز التحقق الظاهر في الصورة بشكل صحيح.
- بعد ذلك يتم اختيار ادخال كافة البيانات الأساسية المطلوبة عبر الموقع.
- ومن ثم يتم اختيار تسجيل الدخول إلى الموقع.
- ثم قم بتحميل كل المستندات المطلوبة من الموقع.
شروط التسجيل في منظومة القروض السكنية في ليبيا 2022
وقد تم تحديد بعض الشروط والضوابط التي يتم بناء عليها تحديد القبول في تسجيل منظومة القروض السكنية، ومن اهم الشروط التي اعلنت عنها الحكومة الليبية رسميا ما يلي.
- يجب أن يكون المتقدم للتسجيل في منظومة القروض السكنية ليبي الجنسية.
- من الضروري ان يكون المتقدم مقيم بشكل دائم في ليبيا.
- يشترط ان يكون المتقدم متواجد في ليبيا بحد أدنى سنة من تقديم الطلب.
- يجب أن يقوم المتقدم بتقديم ما يثبت الراتب الذي يحصل عليه شهريا وذلك في حالة كان موظف في احد الوظائف.
- كما يتم تقديم ما يثبت عدم حصول المتقدم على عمل في حالة ذلك، او حصوله على احد اشكال الدعم المالي.
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