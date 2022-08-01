نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في برنامج دعم ذوي الدخل المحدود في المقال التالي

عمر شويل - جدة ضمن مكرمة الشيخ محمد بن زايد 2022 في التخفيف عن كاهل المواطنين بدولة الإمارات العربية المتحدة بتوفير العديد من البرامج المتعلقة بأمور الدعم، خاصة مع ارتفاع أساليب المعيشة وارتفاع أسعار كافة الخدمات الأساسية المتعلقة بالوقود والكهرباء وغيرها من السلع الأساسية التي تمس حياة المواطن أطلقت دولة الإمارات برنامج دعم لذوي الدخل المحدود بها.

برنامج دعم ذوي الدخل المحدود

تقوم وزارة تنمية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة بالدور المنوط بها في رعاية كافة الأمور المتعلقة بالمواطنين خاصة أصحاب الدخول المنخفضة، من خلال اطلاق العديد من البرامج الخاصة بالدعم، حيث اعلن علي الموقع الرسمي للوزارة الشروط الخاصة بالتقديم في برنامج الدعم مع الحصول علي علاوات بدل التضخم عن كل من ” المواد الغذائية – الماء – الكهرباء – الوقود”.

ما هو برنامج دعم ذوي الدخل المحدود

برنامج حكومي تابع لوزارة تنمية المجتمع ويتم صرفه لأصحاب الدخل المنخفض وتخصص ميزانية البرنامج بمبلغ 28 مليار درهم يوجه في وجه موجة التضخم في كافة السلع والخدمات الأساسية ويرتفع مخصص الدعم الاجتماعي من خلال البرنامج من 2.7 مليار إلى 7 مليار درهم سنويا.

الشروط المستحقة لدعم المواد الغذائية

وضعت وزارة التنمية والمتجمع بالإمارات العربية المتحدة مجموعة من الشروط لضمان وصول الدعم الحكومي لمستحقيه من أصحاب الدخل المنخفضة لمواجهة موجة التضخم الواقعة بالفعل، والتي تؤثر علي الحياة الاجتماعية للمواطن ويخصص دعم المواد الغذائية حسب الحالة الاجتماعية لكل مواطن، ويتم صرف علاوات التضخم المقررة بصورة شهرية وذلك حسب نسب التضخم المعلن عنها والشروط المقررة للحصول علي الدعم من قبل الوزارة هي :

المواطن الذي يشغل وظيفة حكومية سواء كان الزوج أو الزوجة أو الاثنين معا، بجانب الموظف بقطاع شبه حكومي أو خاص ويطبق عليه أنظمة التقاعد بالدولة وعند حساب قيمة الدخل تكون اقل من 25.000 درهم شهري.

المواطنين المتقاعدين ولديهم أبناء اقل من عمر 21 عام ولا يمارسون اي وظيفة وغير متزوجين ودخلهم اقل من 25.000 درهم في الشهر.

لابد من إعلام الوزارة عن هذه الحالات في حالة حدوث تغيير سواء في قيمة الدخل او الحالة الاجتماعية للمواطن.

الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج دعم ذوي الدخل المحدود

رقم بطاقة الهوية الشخصية للمواطن المستحق للدعم.

تقديم شهادة الراتب الشهري للمواطن وزوجته.

دعم الوقود والكهرباء والماء

أن برنامج دعم الوقود المطروحة بالوزارة هو احد برامج علاوات بدل التضخم ويقدم الدعم شهري بنسبة 85 % من قيمة الوقود عند يرتفع سعره بالسوق عن 2.1 درهم للتر، علي أن يتم الصرف بصورة شهرية حتي تتعدل قيمته ويصل إلى 2.1 درهم للتر، وتقدم طلبات الدعم الخاصة بالوقود ومتابعة الطلب المقدم باستخدام الرقم التالي 800300 ، أما فيما يتعلق بتقديم دعم الكهرباء والماء سوف يصل الدعم الشهري إلى نسبة 50% للأقل من 4000 كيلو / واط واستهلاك الماء الأقل من 26.000 جالون يكون الدعم المخصص له 50%.

كيفية التقديم في في برنامج دعم ذوي الدخل المحدود

زيارة موقع الوزارة الرسمي لوزارة التنمية والمجتمع : أو الاعتماد علي التطبيق الخاص بالوزارة.

يتم رفع المستندات المطلوبة وإدخال البيانات بدقة.

يتم تسجيل رقم الطلب حتى يمكن متابعته.

وبهذا نكون قد قمنا معكم بعرض خطوات التقديم على برنامج دعم ذوي الدخل المحدود 2022 والأوراق المطلوبة للتقديم وكذلك الشروط المستحقة للتقديم.