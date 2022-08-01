نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1444 دفعة شهر محرم وما هي خطوات التسجيل و ألية الاعتراض في الضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1444 دفعة شهر محرم في المملكة العربية السعودية وهو الراتب الشهرى التي خصصته السلطات السعودية والمتمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لبعض المواطنين ممن تتوافر لديهم شروط الحصول على الدعم الشهري كما أكدت وزارة الموارد البشرية على أنه في حال اذا تصادف يوم الصرف الضمان الاجتماعي المطور يوم الجمعة سوف يتم تأخير الصرف إلى يوم الخميس واذا تصادف يوم السبت سوف يتم تقديم الصرف إلى يوم الأحد يعد الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين احد المعاشات التي ينتظرها الكثير بشكل كبير من المستحقين والمستفيدين لإيداع الدعم الحكومي المقدم استجابة لارتفاع الأسعار العالمية وتقليل اثرها على الأسر المستحقة للدعم وهذا الدعم يساعد المستحقين على الوفاء باحتياجاتهم الأساسية لمواجهه الأزمات الاقتصادية الصعبة ومواجهة أزمة الغلاء المعيشي.

موعد نزول الضمان الاجتماعي لشهر محرم 1444

وعن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور أوضخت وزارة الموارد البشرية انه لم يتم تحديد موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لعام 2022 بداية من الأشهر الميلادية أي 1 أغسطس من الشهر القادم 2022 والذي يقابل هجريا 3 محرم 1444.

وفي هذا السياق كشفت وزاره الموارد البشرية عن إطالة مدة الوقت المتاح من أجل الاستفادة من التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي المطور وذلك حتى 05/04/1444 هجرية بالمقابل 30/10/22 ميلادية كما نوهت الوزارة أنه لن يتم إيقاف صرف المعاش لأي مستفيد أو تابع للضمان الاجتماعي القديم في حال النقل إلى الضمان الاجتماعي المطور وخاصه بعد توحيد الضمان الاجتماعي المطور لكل من المستفيدين والمستحقين.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

الذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الموقع الالكتروني. البدء في إنشاء حساب جديد. الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية. ثم الضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي. يجب إدخال كافة البيانات المطلوبة. مراجعة البيانات المدخلة والتأكد منها. وبعد سوف تصلك رسالة محتواها قبول الطلب أو الرفض مع توضيح أسباب الرفض.

كيفية تقديم اعتراض في الضمان الاجتماعي المطور 1444

أتاحت وزارة الضمان الاجتماعي المطور للمواطنين إمكانية تقديم الاعتراض عبر المنصة الإلكترونية من خلال الخطوات السهلة الأتي ذكرها.

الدخول إلى المنصة الإلكترونية بوزارة الموارد البشرية في المملكة السعودية.

التالي الضغط على كلمة تسجيل الدخول من خلال إدخال بعض المعلومات المطلوبة على الموقع وهي:

وضع رقم الهوية الوطنية.

ثم إدخال كلمة السر.

كتابة رمز التحقيق.

قم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

عليك تحديد الطلبات المتواجدة أمامك في القائمة الرئيسية.

ثم اضغط على رمز العين اسفل الطلب.

سوف تظهر لك حالة الأهلية التابعة للشخص المتقدم.

قم بالاطلاع على أسباب الرفض أو عدم الأهلية.

وبعد الضغط على أيقونة أرفاق.

في النهاية سوف يتم تحميل كافه المستندات الدعم التي تثبت الأهلية وبعد الانتظار حتى يتم الرد على الاعتراض.

ملحوظة:

يدرس ويراجع طلب الاعتراض في فترة الزمنية تتراوح ما بين أسبوع إلى ثلاثة أسابيع وفي حال اذا ثبت استحقاق مقدم طلب الاعتراض على مبلغ السداد يضاف إلى الشهر الميلادي بمبلغ يتم إيداع الدفعة ضمن المدفوعات المتاجرة.

والى هنا نكون قد وصلنا إلى ختامنا و الذي اوضحنا من خلال موعد صرف رواتب الضمان لهذا الشهر شهر محرم وما هي خطوات التسجيل وكيفية الاعتراض الضمان.