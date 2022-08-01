https://moe.gov.eg/ نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022 عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي

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نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022، اقتربت نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022 من الظهور، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم على مدار الأيام الماضية أن نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس سوف تعلن رسميا في نهاية الأسبوع الجاري، حيث أعلنت جميع الكنترولات أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات انتهت بشكل نهائي وقد تم اعداد كشوف بأسماء كافة الطلاب في الشعبتين العلمية والادبية ومجاميعهم استعدادا لإرسالها إلى رئاسة الوزراء ووزير التعليم ليتم اعتمادها رسميا قبل اتاحتها في المدارس، ويمكنك الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم اونلاين.
نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022
يبحث الالاف من الطلاب على مستوى الجمهورية عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022 التي أصبحت هي الحادث الاهم الآن الذي يسلط عليه الضوء من كل جانب، علما بأن المجموع الكلي لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات، وفي حالة أن حصل الطالب على أقل من 50% في أحد المواد يكون راسب بها وله امتحان دور ثاني سيعقد خلال أسابيع قليلة قبل بدء العام الدراسي الجديد، وتشير المؤشرات الأولية أن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الاول تتخطى حاجز الـ70%، وأن مجاميع الطلاب في المتوسط قريبة من العام الماضي في كافة الشعب، ومن المتوقع أن تعلن النتيجة صباح يوم الاربعاء أو الخميس، واليكم خطوات استخراج نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022 فور ظهورها، فتابعونا:
- قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم.
- قم بالدخول إلى قسم نتيجة الثانوية العامة 2022.
- ادخل رقم جلوس الطالب بشكل صحيح وكامل.
- قم باختيار الشعبة “علمي رياضة، علمي علوم، ادبي”.
- الآن اضغط على كلمة “عرض النتيجة”.
- ستظهر لك درجاتك في كل المواد، والنسبة المئوية لمجموعك.
رابط نتيجة الثانوية العامة 2022
وقد طمأن السيد الوزير الطلاب حول نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الاول، حيث قال أن المجاميع مبشرة ومطمئنة إلى حدا كبير، على الرغم من الشكوى التي تلقتها الوزارة والتي أفادت بصعوبة بعض الجزئيات في الامتحانات لكل الشعبتين مثل:”الفيزياء والتاريخ”، كاشفا أن المجاميع التي كنا نراها في السنوات الماضية وتدور حول 100%، ستختفي تمامًا خصوصًا مع نظام الامتحانات الجديد، الذي يعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.
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