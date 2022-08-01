نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنا” رقم الضمان الاجتماعي المطور الجديد 2022 للإستعلام عن الدعم عبر sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم الضمان الاجتماعي المطور الجديد، يبحث الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن الموعد النهائي لشهادة الضمان الاجتماعي المتطور لشهر محرم 1444 والتي تقدم من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك من أجل المساعدات التي يتم تقديمها إلى المواطنين من أجل تحسين حالته المالية، ويعد تلك البرنامج واحد من ضمن عدة برامج قوية للتدعيم المادي والتي تقدمها المملكة العربية السعودية للمواطنين من أجل محاربة غلاء السلع ومحاولة مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

شروط رقم الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444

رقم الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وقد وضعت وزارة الموارد البشرية مجموعة من الشروط والتي يجب أن يتم توافرها وذلك من خلال أن يتم الحصول على المعاش الاجتماعي المتطور، حيث أن تتوافر تلك الشروط حيث ستكون تبعا للنحو التالي وذلك عن طريق إعلانها من خلال منصة الوزارة في الوقت الحالي:

أن يكون الشخص المتقدم للحصول على المعاش يحمل الجنسية السعودية ومقيم في المملكة العربية السعودية يجب أن يكون الدخل الشهري المملوك للشخص المتقدم لطلب المعاش أقل من الحد الأدنى للمعاش. يشترط عدم الحصول عقارات أو أصول مالية في البنوك. أن يكون حاصل على سكن ولا يكون مستقل أي دور الرعايات. يشترط التقدم للحصول على البرامج الخاصة بالتوظيف. يشترط عدم وجود أي سجل ضريبي للمتقدم أو بطاقة ضريبية.

خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المتطور 1444

رقم الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وقد خصصت وزارة الموارد البشرية وخدمات الالكترونية وذلك من أجل أن يتم الاستعلام عن الضمان الاجتماعي حيث سيكون ذلك عن طريق الطرق التالية.

يجب أن يتم الذهاب إلى منصة الضمان الاجتماعي المتطور وذلك عن طريق الرابط التالي.

يجب أن يتم اختيار قائمة الخدمات الالكترونية وذلك من خلال المنصة. وبعد ذلك يجب أن يتم اختيار من الصفحة الاستعلام من خلال الضمان الإجتماعي. يجيب أن يتم تسجيل رقم السجل المدني أو رقم الطلب. يجب أن يتم إدخال رقم التحقق البشري. ثم يتم الضغط على زرار استعلام شهادة الضمان الاجتماعي المتطور.

قامت وزارة الموارد البشرية بوضع مجموعة من الشروط والتي يجب أن يتم توافرها وذلك من خلال أن يتم الحصول على المعاش الاجتماعي المتطور، حيث أن تتوافر تلك الشروط حيث ستكون تبعا للنحو التالي وذلك عن طريق إعلانها من خلال منصة الوزارة في الوقت الحالي ، وقد قدمنا لكم في الفقرات السابقة جميع الشروط والخطوات للاستعلام.