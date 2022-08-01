نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “كيف اعرف القبول” نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية 1443 للثانوي job.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية 1443 للثانوي، حيث زاد البحث بين الطلاب الذين قاموا بالتقديم في الكلية في الساعات القليلة الماضية عن كيفية الاستعلان عن القبول، وسنتعرف معكم في هذا المقال على شروط كلية الملك فهد الامنية العامة باختصار، وسنتابع معكم ملخص مراحل التقديم بكلية الملك فهد وهذا للأشخاص الذين تم قبولهم مبدئيا، وكيف يمكنك الدخول إلى رابط الاستعلام والتحقق للقبول في المملكة العربية السعودية، وهذا لخريجي الثانوية المقدمين، فتابعوا في ثقفني حتى النهاية.

نتائج كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية ضباط 1443

وقد تم فتح التقديم بالكلية في نهاية شهر يونيو ومطلع شهر يوليو 2022، وقام المئات بل الآلاف من الطلاب والطالبات بالتقديم في الكلية، وقد أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي في كلية الملك فهد الأمنية التابعة لوزارة الداخلية منذ أيام قليلة عن نتائج القبول المبدئي عبر منصة ابشر الإلكترونية، وتوجه الآلاف من الطلبة الطامحين في الالتحاق بالكلية إلى مقرها.

وتم التقديم للحاضرين نبذة تعريفية عن الكلية من أحد الضباط بها، وبعدها قاموا بعمل الكشف الطبي وقياس الطول والوزن، والمقابلة الشخصية، ويتبقى اعلان نتائج القبول النهائي بالكلية، والتي سنتعرف معكم كيفية عمل استعلام عنها في هذا المقال، فتابعوا معنا.

اختبارت كلية الملك فهد الأمنية

وبعد أن تم اعلان نتائج القبول المبدئي عبر أبشر توظيف، وتحديد المواعيد الخاصة بالتقديم في حساب كل شخص، وتوجه مئات الطلاب كما يلي، وسنذكر لكم هذه المعلومات في حالة اذا كنتم تريدون معرفة ماذا سيحدث في يوم الاختبارت، وهذا اذا كان الموعد الخاص بكم لم يأت بعد كالكثير من الأشخاص:

توجه المتقدمين إلى مقر كلية الملك فهد الأمنية في مدينة الرياض.

وقام المتقدمين قبل الذهاب حلاقة شعرهم الحلاقة العسكرية.

ويرتدي كل متقدم تيشرت ابيض وسروال أسود اللون.

يتم تقديم كافة الأوراق المطلوبة.

ثم يتم عمل الكشف الطبي، وتحديد طول الطالب ووزنه، مع العلم أن هناك دقة كبيرة في هذه العملية لدرجة أن هناك الكثير من الأشخاص اشتكوا في مواقع التواصل أنه لم يتم قبولهم بسبب أن طولهم أقل من الطول المطلوب بمليمترات في بعض الأحيان.

ثم يتم عرض الطالب على شخص، يقوم بعمل المقابلة الشخصية معه، ويسأله اسئلة عامة عنه وعن معلوماته العامة، ليتعرف عن شخصية الطالب.

وفي القبول النهائي، يتم فرز المتقدمين، واختيار الأفضل منهم، وهذا للانضمام لكلية الملك فهد الأمنية دور الضباط لطلاب الثانوية، فتابعوا معنا لتتعرفوا على النتائج.

المقابلة الشخصية بالكلية

والمقابلة الشخصية تعتبر هي أصعب الاختبارات في تقديم اي كلية عسكرية، حيث تتمثل أما شخص يريد معرفة شخصيتك من جميع الجوانب، وهذا لتحديد ما اذا كنت تناسب مع الحياة العسكرية أم لا، والتي تتطلب قدرا كبيرا من الانضباط وإطاعة الأوامر، وسرعة البديهة والتعامل مع الظروف القاسية والصعبة، وقد يسألك المختبر بعض الأسئلة التي قد يعتبرها البعض استفزازية، وإليكم بعض النصائح لاجتيازها في المقطع التالي:

نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية 1443 للثانوي

ويمكن لحضراتكم التوجه باستخدام الجوال أو جهاز الكمبيوتر، وهذا عبر اتباع هذه الخطوات الموضحة في موقعكم ثقفني، وهذه الخطوات يمكن للجامعيين أو خريجي ثانوي عمل الاستعلام بها، حيث فتح باب معرفة المرشحين في ابشر للتوظيف بدور الضباط في كلية الملك فهد الامنية، وهذا كما يأتي:

اذهب إلى موقع أبشر للتوظيف التابع إلى وزارة الداخلية job.sa .

. اضغط على أيقونة اشعار القبول.

ادخل رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، والحالة الاجتماعية، ورقم هوية الأب، ورقم الوظيفة.

ثم بعدها اضغط على عرض.

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