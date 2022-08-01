رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم moe.gov.eg

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول برقم الجلوس، يترقب الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في الفترة الحالية لمعرفة ظهور نتائج الثانوية العامة الفرع العلمي والفرع الأدبي، حيث من المقرر اعلان ظهورها في خلال الساعات المقبلة واعتمادها من السيد الوزير طارق شوقي وزير التربية والتعليم واعلانها إلكترونياً، وذلك عقب الانتهاء من اجراءات التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات بجميع المحافظات الجمهورية، ونوضح لكم في الفقرات التالية من موقع ثقفني رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الثانوية العامة 2022 دور اول

يعيش حاليا الالأف الطلاب والطالبات وأولياء حالة من الترقب والقلق لمعرفة اعلان ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث أعلنت مصدر رسمي من الوزراء التربية والتعليم بأن سون يتم اعلان النتيجة في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس، بعد الأنتهاء من التصحيح أوراق الاجابات الطلاب ورصد الدرجات بجميع المراكز التعليمية بالمحافظات والتاكد النهائي من المراجعة النهائية لأوراق الاجابات، وعقب الأنتهاء سيتم اعتمادها بشكل رسمي في خلال الأيام المقبلة ونشرها على الفور بالموقع الوزراء إلكترونياً للتسهيل على الطلاب في الحصول على النتائج بكل سهولة برقم الجلوس، وكذلك بدأت وزارة التربية والتعليم في الاستعداد اعلان ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 بجميع المحافظات المصرية أون لاين والاعلان عن أوائل الطلاب الثانوية العامة بعد اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

يستطيع جميع الطلاب والطالبات معرفة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول الفرع العلمي والفرع الأدبي من خلال موقع الالكتروني الرسمي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال اتباع تلك الخطوات التالية: