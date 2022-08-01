تمويل للعاطلين عن العمل من بنك التنمية الاجتماعية للعمل في مجال النقل وتوصيل الطلبات

تمويل للعاطلين عن العمل من بنك التنمية الاجتماعية، يعطي بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية للشباب العاطل عن العمل ومن يريد عمل إضافي لتحسين مستوي الدخل الشهري له ولأسرته تمويل الأسرة بمميزاته المتعددة ليكون الطريق والدافع لهم لبدء حياة جديدة أكثر استقرارا ونقلهم إلى مستوى معيشي جيد حيث يأتي الهدف الإستراتيجي لحزمة التمويلات المقدمة من بنك التنمية إلى مساعدة المواطنين الأكثر فقراً لتحسين مصدر دخلهم كما يسعى إلى محاولة القضاء على البطالة بتوفير التمويلات التي تدعم ربات البيوت وأصحاب الحرف والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم شروط ومميزات وطريقة الحصول على تمويل السيارات من بنك التنمية الاجتماعية.

تمويل للعاطلين عن العمل للحصول على سيارة من بنك التنمية وأهم الشروط

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ولا يقل العمر عن ثمانية عشر عاماً ولا يتجاوز الخمسة وستون عاماً. يجب أن لا يكون قيمة الدخل الشهري للمتقدم أكثر من عشرون ألف ريال. يجب أن يكون هناك سجل ائتماني سليم. أن يقوم بالتأمين على المركبة. يمتلك المتقدم رخصة قيادة سارية المفعول ولا يوجد بحقه مخالفات مرورية. عليه أن يقدم للبنك ضمان مناسب للبنك حتي يتمكن من الحصول على التمويل. يجب أن يقوم بالتسجيل في واحدة من الشركات المعتمدة وذلك حسب نوع المسار ( النقل الموجه، الخاص بتوصيل الطلبات، المسار الخاص بالسطحات وسحب المركبات ).

ما هي مميزات تمويل سيارات بنك التنمية الاجتماعية

الحد الأقصى لمبلغ التمويل يصل إلى 300 ألف ريال سعودي.

قيمة الرسوم الإدارية 6 آلاف ريال سعودي.

يسدد على أقساط شهرية ميسرة.

فترة السداد تمتد حتي خمس سنوات.

في حالة الوفاة أو العجز يقوم البنك بالإعفاء عن الأقساط المتبقية.

أما عن طريقة الحصول على التمويل فيقوم العميل أولاً بالتقديم الإلكتروني من موقع البنك عن طريق النفاذ الوطني ثم يقوم البنك بدراسة الطلب وبعد الموافقة الأولية يقوم البنك بالتواصل مع العميل لطلب المستندات المطلوبة ورفعها إلكترونياً أو إرسالها عن طريق البريد السعودي وبعد فحص المستندات وتوافر جميع الشروط والمتطلبات يتم الإيداع في حساب المستفيد.