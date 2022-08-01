here موقع الكشف عن نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني

موقع الكشف عن نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول الان ننقله أمام حضراتكم مع استمرارية اداء الطلاب جميع الاختبارات المقررة عليهم ومع بدء وزارة التربية والتعليم العراقية على تجهيز موقعها الرسمي حتى يكون أمام الجميع للأجراء الاستعلام عن تلك النتائج دون الحاجة للتوجه إلى أي مقرر تعليمي للاستعلام عن تلك النتائج التي ستعلن برقم الامتحاني فقط بعد الانتهاء من كافة عمليات التصحيح ورصد الدرجات

موقع الكشف عن نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول

فى الوقت الحالي تعمل وزارة التربية والتعليم العراقية على إتمام عمليات التصحيح ورصد الدرجات فى كل المحافظات العراقية بشكل اول بأول لسرعة الاعلان عن نتائج الطلاب مباشرة بعدما ينتهي الطلاب من إتمام اختباراتهم فى صباح يوم 9 أغسطس القادم، حيث كل مايحتاجه الطالب فور ان يتم الاعلان عن تلك النتائج هو كتابة بياناتهم التي ستكون مطلوبة امامك سواء اسمك الرباعي او رقم الامتحاني على ان يبدأ الطالب بتحميل النتائج وعرضها فور النقر على خانة عرض النتيجة او استعلام، مع العلم على تأكيد وزارة التربية والتعليم العراقية على ان منصة وزارة التربية والتعليم العراقية ستعمل فى نهاية الشهر الجاري على إعلان ظهور نتائج الطلاب دون تحديد أي موعد رسمي الكشف والإعلان عن تلك النتائج، لذا ومن خلال الفقرة التالية سنعمل على عرض خطوات الحصول على تلك النتائج اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2022 دور اول

نعرض امامكم الان بالخطوات كيفية اجراء الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الاول وذلك لمساعدتكم على الحصول على تلك النتائج فور ان يتم اعلانها الرسمي من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية على الشكل التالي:-