نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Now رابط التحويل بين المعاهد الازهرية 2022|| خطوات وشروط التحويل عبر psm.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التحويل بين المعاهد الازهرية، قامت المعاهد الأزهرية اليوم الإثنين الموافق لتاريخ الأول من شهر أغسطس الجاري بفتح باب التحويل بين المعاهد الأزهرية المختلفة في مصر وكذلك سمحت بالتحويل بين مدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتركت مهلة أقصاها 31 أغسطس الجارى، وذلك للعام الدراسي الجديد 2022/2023، وأوضحت كل ما يلزم معرفته من المعلومات اللازمة حول كيفية وضوابط التحويل.

شروط التحويل المطلوبة

فقد حددت الوزارة عدة شروط لتتم الموافقة لنقل الطالب من الجهة المنقول منها للجهة الجديدة وإذا لم يتم استيفاء الشروط لن يعتد بالتحويل وتقوم الجهة المحول إليها بالرفض، كما شددت الوزارة على اتباع الإجراءات اللازمة والالتزام بها في الجهتين وضرورة مطابقة نماذج التحويل للجهتين لمطلوب وكذلك شددت على ضرورة أن يكون مؤرخ بتاريخ واضح، كما أن الطلاب الذين سبق لهم الرسوب في التعليم الأزهري يحق لهم التقديم لإمتحان التعليم العام من الخارج (منازل)، هنا يتم تحويل الطالب من المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم ببيان تدرجه الدراسى (ناجح/راسب) ويمكن القيام بعملية التحويل مباشرة من هنا ، تابعونا نوافيكم بباقي التفاصيل في الفقرة التالية.

رابط التحويل بين المعاهد الازهرية

كما بينت الوزارة الخاصة بالتربية والتعليم في مصر أن التحويل مقتصر على النقل بين المراحل الأساسية فقط في المعاهد الأزهرية والمدارس التابعة للوزارة وحديداً منذ الصف الثاني الإبتدائي حتى الطلاب الصف الثالث الإعدادي في المعاهد الأزهرية إلى الصفوف المقابلة لهم في مدارس التربية والتعليم، كما اشترطت الوزارة يتقدم ولي الأمر الطالب الراغب في التحويل بجميع بيانات الطالب المطلوبة ومنها ايضاح سن القبول بالمدرسة المطلوب التحويل لها، كي يتحقق الأزهر من تطبيق شرط السن في الطالب. وبعد ذلك يتم ما يعرف باسم مناظرة السن وهو ما يتم في رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي من الطرفين، كما يشترط لتحويل الطلاب من المعاهد الأزهرية النموذجية أو الخاصة إلى الصفوف المقابلة لها في التربية والتعليم بكل أنواعها سواء المدارس الرسمية للغات، أو المدارس الخاصة لغات نجاح الطالب فى اللغة الأجنبية الأولى وكذلك دراسته لكل من مادة العلوم وكذلك الرياضيات باللغة الأجنبية الأولى، كما يجب أن يقضي الطفل عامين بمرحلة رياض الأطفال قبل أن يلتحق بالصف الأول الإبتدائي.

اوضح الازهر الشريف أن التحويل مقتصر على النقل بين المراحل الأساسية فقط في المعاهد الأزهرية والمدارس التابعة للوزارة وحديداً منذ الصف الثاني الإبتدائي حتى الطلاب الصف الثالث الإعدادي في المعاهد الأزهرية إلى الصفوف المقابلة لهم في مدارس التربية والتعليم، كما اشترطت الوزارة يتقدم ولي الأمر الطالب الراغب في التحويل بجميع بيانات الطالب المطلوبة ومنها ايضاح سن القبول بالمدرسة المطلوب التحويل لها.