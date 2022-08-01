جوتيريش: العالم على بعد خطوة واحدة قد تؤدى إلى الإبادة النووية

جدة - نرمين السيد - حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، من أن العالم على بعد "خطوة واحدة غير محسوبة" قد تؤدى إلى "الإبادة النووية" فى وقت يواجه تهديدا "لا مثيل له منذ ذروة الحرب الباردة".





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