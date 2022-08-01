بوتين: لن يكون هناك رابح فى الحرب النووية ولا يجب إطلاقها

وقال الرئيس الروسى "بصفتها دولة طرف فى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإحدى الدول الضامنة لها، تتبع روسيا باستمرار نص وروح المعاهدة".
وتابع "أوفينا بالتزاماتنا بموجب الاتفاقات الثنائية مع الولايات المتحدة بشأن خفض الأسلحة ذات الصلة والحد منها".
وأضاف " نحن نعمل من منطلق حقيقة أنه لا يمكن أن يكون هناك رابح فى حرب نووية، ويجب عدم إطلاقها، ونحن ندافع عن الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة لجميع أعضاء المجتمع الدولى ".
وفى شأن آخر، أعلن المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية (كرملين) دميترى بيسكوف، أنه سيكشف عن اتصالات الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون حال حدوثها.
وقال بيسكوف -فى تصريح صحفى تعليقا على محادثات محتملة بين الرئيسين الروسى والفرنسى اليوم- "سنخبركم بالاتصال وموعده إن تم".
يُذكر أن بوتين وماكرون لم يبحثا المشاكل المتراكمة، بما فيها الوضع فى أوكرانيا، منذ شهرين تقريبا. وكان الرئيس الفرنسى أجرى محادثات هاتفية مع الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى لمدة ساعة ونصف الساعة. وأشار مكتب الرئيس الوكرانى إلى أن الطرفين بحثا التعاون فى مجال الأمن والدعم المالى لأوكرانيا وتصدير الحبوب الأوكرانية.
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