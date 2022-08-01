مجددًا.. الصين تحذر من ارتفاع درجات الحرارة بالإنذار الأصفر

جدة - نرمين السيد - حذر المركز الوطنى للأرصاد الجوية فى الصين، اليوم الإثنين، من ارتفاع درجات الحرارة فى ظل استمرار موجة الحر الشديدة فى العديد من مناطق البلاد، لتجدد بكين بذلك تنبيه مواطنيها بالإنذار الأصفر.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، قال المركز الوطنى للأرصاد إنه "من المتوقع أن تشهد أجزاء من شينجيانج وشنشى وهوبى ومناطق جنوب نهر اليانجتسى والجزء الجنوبى من الصين درجات حرارة تفوق 35 درجة مئوية خلال ساعات النهار، اليوم، بينما قد تتجاوز 40 درجة مئوية فى أجزاء من سيتشوان وتشونج تشينج". كما دعا المركز المواطنين الصينيين إلى تجنب الأنشطة الخارجية، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للعمال المعرضين لدرجات حرارة عالية لفترة طويلة. وتعتمد الصين على نظام تحذير من أربعة مستويات، يتم ترميزها بالألوان، حيث يمثل اللون الأحمر أشد الأحوال الجوية صعوبة، يليه البرتقالى، ثم الأصفر، فالأزرق.

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