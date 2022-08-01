البيت الأبيض: بايدن ما زال مصابا بكورونا وفى عزلة صارمة

جدة - نرمين السيد - وتابع أوكونور أن بايدن يخضع حاليا لعزلة صارمة بعد تعرضه لحالة ارتداد لـ(كوفيد-19).
وأضاف كيفين أوكونور فى مذكرة إلى البيت الأبيض: "هذا الصباح، كما يمكن توقعه، ظل اختبار مستضد "السارس- كوف-2" الذى أجراه بايدن إيجابيا، وسيواصل الرئيس إجراءات العزل الصارمة".
وأشار أوكونور إلى أن "بايدن سيواصل تنفيذ مهامه كرئيس لأمريكا من البيت الأبيض، ويتوخى الحذر من إصابة أى موظفين آخرين تتطلب واجباتهم أن يكونوا على مقربة منه".
وفى يوم السبت، أعلن جو بايدن أنه أثبت إصابته بفيروس "كورونا"، بعد فترة وجيزة من التعافى من نوبة (كوفيد-19) فى وقت سابق فى شهر يوليو الماضى، وقال أوكونور وقتها إن الرئيس الأمريكى يشعر بصحة جيدة ولم يشهد عودة ظهور الأعراض.
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