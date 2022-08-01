انطلاق المناورات الأمريكية الإندونيسية السنوية وسط تصاعد التوترات مع الصين

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية أن أستراليا واليابان وسنغافورة ستنضم إلى الولايات المتحدة وإندونيسيا فى مناورات "جارودا شيلد 2022"، المقررة خلال الفترة من 1 إلى 14 أغسطس الجارى، وفقا للقيادة الأمريكية فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ.
وقال مسؤولون إن نحو ألفى جندى أمريكى وعدد مماثل من إندونيسيا يشاركون فى التدريبات التى ستركز على تنفيذ عمليات متنوعة مثل المساعدة الإنسانية والإغاثة فى حالات الكوارث، إلى جانب مكافحة التهديدات التقليدية وغير التقليدية فى المنطقة.
كما سيتم تنظيم تدريبات مركز القيادة على مستوى الأركان التى تركز على عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ستجرى الوحدات بحجم السرايا مناورات مشتركة لممارسة المهارات القتالية.
وقال مسؤولون إنه من المتوقع أن تنضم كندا وفرنسا والهند وماليزيا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وبابوا غينيا الجديدة وتيمور ليشتى والمملكة المتحدة إلى "جارودا شيلد 2022" كدول مراقبة.
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