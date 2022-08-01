نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر قبيل وصول الوسيط الأميركي.. حزب الله ينشر صورا لمنصة إسرائيلية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 1 أغسطس 2022 06:08 مساءً - دوت الخليج :- قبيل وصول الوسيط الأميركي إلى بيروت للبدء في مباحثات حول ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، نشر حزب الله اللبناني فيديو يظهر إحداثيات منصة إسرائيلية.

ونشر الإعلام الحربي للحزب، صباح الأحد، تسجيلا مصورا، يظهر فيه إحداثيات منصة إسرائيلية لاستخراج الغاز على ساحل فلسطين.

جاء نشر الفيديو بالتزامن مع زيارة المبعوث الأميركي الخاص في المحادثات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، أموس هوكستين، إلى بيروت، اليوم، والتي تعد الزيارة الأهم بهذا الملف.

ومن المتوقع أن يسلم هوكستين المسؤولين اللبنانيين رد حكومة تل أبيب على المطالب اللبنانية في ملف ترسيم الحدود.

يذكر أن المفاوضات التي انطلقت بين البلدين عام 2020 بوساطة أميركية كانت توقفت في مايو من العام الماضي جراء خلافات حول مساحة المنطقة البحرية المتنازع عليها ، وفقا لـ "العربية".

وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومتراً مربعة تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة.

لكن السلطات اللبنانية اعتبرت لاحقاً أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالبت بالبحث في مساحة 1430 كيلومتراً مربعة إضافية تشمل أجزاء من حقل "كاريش" وتُعرف بالخط 29.

وبعد وصول منصة استخراج الغاز قبالة السواحل الإسرائيلية، دعا لبنان هوكستين لاستئناف المفاوضات، وقدم عرضاً جديداً لترسيم الحدود لا يتطرق إلى حقل كاريش. كما حمل الوسيط الأميركي العرض اللبناني إلى إسرائيل.