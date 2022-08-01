البنتاجون يخطط لحماية طائرة بيلوسى من المقاتلات الصينية قبل هبوط فى تايوان

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة "CNN" الأمريكية، قال مسؤول تايوانى، إنه يتوقع أن تصل بيلوسى البلاد، وتقضى ليلة فيها، موضحًا أنها ستهبط فى العاصمة تايبيه.
وبحسب الشبكة الأمريكية، قال مسؤول أمريكى إن مسؤولى وزارة الدفاع "البنتاجون" يعملون على مدار الساعة لمراقبة أى تحركات صينية فى الإقليمن، وتأمين خطة لإبقاء بيلوسى آمنة، خصوصا بعدما أعلنت الصين أنها جيشها لن يقف مكتوف الأيدى إذا أقدمت بيلوسى على الزيارة.
ويستبعد المسؤولون الأمريكيون أن يحاول الجيش الصينى عرقلة هبوط بيلوسى فى تايبيه، لكنهم رجحوا أن المقاتلات الصينية سترافق طائرة بيلوسى فى "إظهار للسيطرة الجوية".
وفى الوقت ذاته، يتخوف مسؤولون من أن رد الفعل الأقوى من الصين قد يبدأ بعد ختام زيارتها، وأن تحاول بكين "خنق الجزيرة".
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