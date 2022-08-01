مبعوث أمريكا إلى لبنان: متفائل بحدوث تقدم بملف ترسيم الحدود البحرية

جدة - نرمين السيد - أعرب المبعوث الأمريكى إلى لبنان أموس هوكشتين عن تفاؤله بحدوث المزيد من التقدم فى ملف ترسيم الحدود البحرية بين بيروت وتل أبيب.. وقال: "نأمل فى العودة من جديد قريباً إلى المنطقة للوصول إلى النتيجة المرجوة".





ووصف المبعوث الأمريكى المحادثات التى أجراها اليوم الاثنين مع الرئيس اللبنانى ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برى ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتى، حول مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بأنها كانت "مهمة جداً".

جاء ذلك عقب الاجتماع الذى عقده المبعوث الأمريكى مع رؤساء الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء، بقصر الرئاسة اللبنانية فى بعبدا، واستمر ساعة ونصف، حيث حضره عن الجانب الأمريكى السفيرة الأمريكية فى بيروت دوروثى شيا وكبيرة مستشارى الوسيط الأمريكى نادين زعتر ومديرة الشؤون عبر الوطنية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى مجلس الأمن القومى الأمريكى ليندسى ميريل والدبلوماسى فى السفارة الأمريكية هارلد اولشن.

وحضر عن الجانب اللبنانى نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ومستشار رئيس مجلس النواب الدكتور على حمدان، والمستشار الدبلوماسى لرئيس الجمهورية السفير أسامة خشاب.

وعرض هوكشتين- خلال الاجتماع - على الجانب اللبنانى حصيلة المشاورات التى أجراها مع المسئولين الإسرائيليين فيما يخص مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، واستمع إلى موقف لبنانى موحد وفق الثوابت اللبنانية المعلنة.

ورد رئيس مجلس النواب نبيه برى- بعد اللقاء- على سؤال حول ما إذا كان الاجتماع إيجابيا، فاكتفى بالقول: "إن شاء الله خير"، فيما لم يدل رئيس الحكومة بأى تصريح وهو يغادر قصر بعبدا مكتفياً بإشارة إيجابية بيده.