الاحتلال الإسرائيلى يجبر عائلة فلسطينية على هدم منزلها فى القدس

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد أجبرت قوات الاحتلال عائلة "الخاروف" فى حى وادى الجوز، شمال البلدة القديمة بمدينة القدس، على هدم منزلها، وشردت سكانه. كما أشارت الوكالة الفلسطينية إلى أن قوات الاحتلال هدمت، اليوم، منزلاً فى بلدة كفر الديك، غرب مدينة سلفيت بالضفة الغربية.

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