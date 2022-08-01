ألمانيا تنفى وقف إصدار تأشيرات شنجن للمواطنين الروس

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "نوفوستى" الروسية، قال بورجير حول مبادرة إستونيا فى هذا الشأن، إنه "فى الوقت الحالى لا توجد قرارات على مستوى الاتحاد الأوروبى من شأنها أن تجعل من الممكن إلغاء إصدار تأشيرات شنجن للمواطنين الروس".

وكان وزير خارجية إستونيا، أورماس رينسلو، أعلن فى وقت سابق، أن بلاده ستقوم بإعداد مقترح لوقف دخول المواطنين الروس إلى أوروبا بشكل عام، لافتا إلى توقف إستونيا عن إصدار تأشيرات جديدة للمواطنين الروس، لكنهم يواصلون الوصول إلى البلاد باستخدام تأشيرات شنجن التى تم الحصول عليها فى الدول الأخرى.