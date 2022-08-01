الكرملين: الغرب وراء تأخر إصلاح توربينات "نورد ستريم 1"

جدة - نرمين السيد - اتهم المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، ديميترى بيسكوف، دول الغرب بأنها تواصل وضع العراقيل أمام إصلاح وتوريد التوربينات لخط غاز "السيل الشمالى 1"، بفرض العقوبات على روسيا.





وفى تصريحات نقلتها وكالة "تاس" الروسية، أكد بيسكوف أن الجانب الروسى لا يستطيع فعل الكثير فى هذه الحالة، موضحًا أن شركة غازبروم الروسية تحدثت عن حقيقة الوضع وأوضحت أن هناك أعطالاً تتطلب إصلاحات عاجلة، وهناك صعوبات مصطنعة نتجت عن القيود غير القانونية والعقوبات الغربية".

وشدد متحدث الكرملين على أن هذا الوضع يحتاج إلى حلول، وأنه ليس هناك الكثير أمام الجانب الروسى للقيام به.

وانخفض ضخ الغاز الروسى إلى أوروبا عبر خط غاز "السيل الشمالى 1 ـ نورد ستريم 1"، منذ منتصف يونيو الماضى، ووصل نسبة التقليص إلى 60%، ولا يضخ إلا 40% فقط من طاقته القصوى، بسبب رفض شركة "سيمنز" إعادة توربينات الضخ التى تم إصلاحها فى مونتريال، بسبب العقوبات الكندية ضد روسيا.