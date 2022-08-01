العالم اليوم - "أرامكو" تشتري وحدة تابعة لـفالفولين مقابل 2.6 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 أغسطس 2022 05:19 مساءً - وافقت شركة "فالفولين" على بيع وحدتها لصناعة زيوت التشحيم ومواد التبريد ومنتجات أخرى تتعلق بالسيارات، لشركة "أرامكو" السعودية، مقابل 2.65 مليار دولار نقدا، بهدف زيادة التركيز على أنشطة خدمات التجزئة.

ويأتي الاتفاق الذي أُعلن عنه، اليوم الاثنين، في إطار خطة "فالفولين" لفصل الوحدتين، مع استخدام عائدات البيع لدعم التوسع في أنشطة مراكز خدمة السيارات التي تديرها "فالفولين" في أنحاء الولايات المتحدة.

وتعمل شركة النفط العملاقة، "أرامكو"، على توسيع وجودها في قطاع المصب، وهو قطاع التكرير والتسويق.

وكانت "أرامكو" قد اشترت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك في عام 2020.

وارتفعت أسهم "فالفولين" بنحو 4 بالمئة في تعاملات ما قبل فتح السوق، في حين زاد سهم "أرامكو" قليلا.

وقال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في "أرامكو"، محمد بن يحيى القحطاني، إن قطاع المنتجات العالمية التابع لشركة "فالفولين" تتوافق تماما مع إستراتيجية النمو التي تنتهجها "أرامكو" السعودية فيما يتعلق بزيوت التشحيم.

وأكد أن الشركة ستضيف قيمة لإنتاج "أرامكو" من زيوت الأساس حول العالم.

وقالت فالفولين إنها ستستخدم أيضا عائدات البيع لتسريع عمليات إعادة شراء أسهم وخفض الديون.

وستمتلك "أرامكو" العلامة التجارية لـ "فالفولين" لجميع استخدامات المنتجات على مستوى العالم.