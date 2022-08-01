الاردن : وفاة رجلي امن بحادث سير خلال تأدية الواجب الرسمي في رويشد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 1 أغسطس 2022 05:06 مساءً - دوت الخليج :- توفي رجلي امن اليوم الاحد جراء حادث سير وقع على طريق رويشد . وقال مصدر : ان الحادث وقع خلال تأدية الواجب الرسمي .

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